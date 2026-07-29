Em disputa na Bahia, ACM Neto e Jerônimo Rodrigues estão em empate técnico, diz Genial/Quaest

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Em um eventual segundo turno entre eles, ACM Neto registrou 43% de preferência, e Jerônimo, 39%, com 11% de indecisos e 7% brancos e nulos

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Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral da Bahia divulgada nesta quarta-feira, 29, aponta que ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) seguem em empate técnico na disputa pelo governo estadual.

O ex-prefeito de Salvador e o governador empatam tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em um eventual segundo turno entre eles, ACM Neto registrou 43% de preferência, e Jerônimo, 39%, com 11% de indecisos e 7% de votos brancos e nulos. Os dados apontam para um cenário estável desde a rodada anterior da pesquisa, divulgada em abril.

A Genial/Quaest fez 1.200 entrevistas a domicílio com eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-02331/2026.

Senado

Os candidatos petistas despontam na intenção de voto para o Senado. Rui Costa e Jaques Wagner lideram os dois cenários de pesquisa estimulada.

Presidência

A pesquisa ainda mostra o presidente Lula (PT) na liderança da disputa presidencial, com 52% das intenções de voto no primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 18%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (União Brasil), com 3%. Outros cinco pré-candidatos registram 1% cada, sendo eles Cabo Daciolo, Augusto Cury, Renan Santos, Romeu Zema e Samara Martins.



