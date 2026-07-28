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Quaest: Raquel Lyra ultrapassa João Campos e lidera disputa pelo Governo de Pernambuco

Governadora aparece com 43% das intenções de voto, contra 37% do ex-prefeito do Recife, e assume a liderança também no cenário de segundo turno.

Por Pedro Beija Publicado em 28/07/2026 às 6:58 | Atualizado em 28/07/2026 às 7:25
Pesquisa Quaest divulgada nesta ter&ccedil;a-feira (28) traz a governadora Raquel Lyra (PSD) na lideran&ccedil;a da disputa pelo Governo de Pernambuco, com 43%, contra 37% do ex-prefeito do Recife Jo&atilde;o Campos (PSB)
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (28) traz a governadora Raquel Lyra (PSD) na liderança da disputa pelo Governo de Pernambuco, com 43%, contra 37% do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) - Miva Filho/Secom; Edson Holanda/Reprodução

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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece pela primeira vez à frente do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) em uma pesquisa Genial/Quaest para o Governo de Pernambuco. Levantamento divulgado nesta terça-feira (28) mostra a candidata à reeleição com 43% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 37% do principal adversário.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, realizado em abril deste ano, Raquel cresceu nove pontos percentuais, passando de 34% para 43%, enquanto João recuou cinco pontos, de 42% para 37%. A vantagem, que era de oito pontos para o socialista, passou a ser de seis pontos para a governadora.

O resultado também acompanha a tendência observada em pesquisas divulgadas desde junho, que passaram a apontar Raquel Lyra na liderança da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A Quaest, no entanto, registra pela primeira vez essa inversão em sua série histórica mais recente, após ter mostrado João Campos à frente nos levantamentos anteriores.

Na sequência aparecem Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão), todos com 1% das intenções de voto. Os indecisos somam 11%, enquanto 8% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Primeiro turno - estimulada

  • Raquel Lyra (PSD): 43% (+9)
  • João Campos (PSB): 37% (-5)
  • Camila Falcão (UP): 1%
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (-)
  • Renan Hallais (Missão): 1%
  • Indecisos: 11% (-)
  • Branco/nulo/não vai votar: 8% (-1)

A pesquisa Genial/Quaest foi registrada no TSE sob os números BR-03810/2026 e PE-09649/2026, e foi a campo entre os dias 22 e 26 de julho. Foram ouvidos 900 eleitores com 16 anos ou mais em todo o estado de Pernambuco, por meio de questionário aplicado presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Segundo turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. A governadora também aparece à frente nesse cenário, com 45% das intenções de voto, contra 39% do ex-prefeito.

Na pesquisa anterior da Quaest, realizada em abril, João liderava o confronto direto por 46% a 38%, indicando que o instituto também registrou uma inversão de posições no cenário de segundo turno.

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  • Raquel Lyra (PSD): 45% (+7)
  • João Campos (PSB): 39% (-7)
  • Indecisos: 8% (-)
  • Branco/nulo/não vai votar: 8% (-)

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Raquel Lyra também lidera, com 25%, seguida por João Campos, com 18%. O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), foi citado por menos de 1% dos eleitores.

A maioria dos entrevistados, porém, ainda não soube indicar espontaneamente um candidato: 54% disseram estar indecisos, enquanto 3% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

  • Raquel Lyra (PSD): 25%
  • João Campos (PSB): 18%
  • Anderson Ferreira (PL): 0%
  • Outros: 0%
  • Indecisos: 54%
  • Branco/nulo/não vai votar: 3%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição

A pesquisa também mediu o nível de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos principais nomes da disputa estadual. Raquel Lyra ampliou o percentual de eleitores que afirmam conhecê-la e votar nela, enquanto João Campos registrou aumento na rejeição.

Entre abril e julho, o percentual de entrevistados que dizem conhecer Raquel e votar nela passou de 53% para 59%. Ao mesmo tempo, sua rejeição caiu de 37% para 35%, e o índice de desconhecimento recuou de 10% para 6%.

João Campos manteve praticamente estável o potencial de voto, passando de 58% para 57%, mas viu a rejeição subir de 28% para 34%. O percentual de eleitores que afirmam não conhecê-lo caiu de 14% para 9%.

Os demais candidatos seguem pouco conhecidos pelo eleitorado. Ivan Moraes é conhecido e receberia o voto de 2% dos entrevistados, enquanto Camila Falcão e Renan Hallais registram 1% cada. Mais de 80% dos eleitores afirmaram não conhecer esses candidatos.

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