Quaest: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado; Humberto Costa mantém segundo lugar

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Pesquisa mostra ex-deputada à frente em todos os cenários testados e senador do PT permanece na segunda colocação na corrida pelo Senado em PE

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A ex-deputada Marília Arraes (PDT) lidera todos os cenários da pesquisa Genial/Quaest para o Senado em Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (28). O senador Humberto Costa (PT) aparece em segundo lugar em todas as simulações feitas pelo instituto, mantendo o desempenho registrado no levantamento anterior.

No primeiro cenário, com todos os candidatos, Marília registra 19% das intenções de voto, seguida por Humberto, com 12%. Na sequência aparecem Mendonça Filho (PL), com 8%, e Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União Brasil), ambos com 6%. Túlio Gadêlha (PSD) tem 4%, enquanto Silvio Nascimento (PL) registra 2%. Os demais candidatos não pontuaram.

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Os indecisos somam 18%, enquanto 25% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Apesar de não ter ser anunciado pré-candidatura ao Senado, o deputado federal Mendonça Filho teve o nome testado em dois cenários na pesquisa divulgada nesta terça-feira. De acordo com o levantamento, Mendonça aparece na terceira posição, com 8%, nos dois cenários, empatado tecnicamente com Humberto Costa, dentro da margem de erro.

A pesquisa também revelou o equilíbrio entre os dois pré-candidatos da Federação União Progressista que protagonizam o impasse por uma vaga na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD).

Eduardo da Fonte e Miguel Coelho aparecem empatados com 6% das intenções de voto nos cenários em que são testados juntos. No levantamento anterior da Quaest, divulgado em abril, Miguel aparecia numericamente à frente de Eduardo, com 10%, contra 4% do deputado federal.

Senado - Cenário 1

Marília Arraes (PDT): 19%

Humberto Costa (PT): 12%

Mendonça Filho (PL): 8%

Eduardo da Fonte (PP): 6%

Miguel Coelho (União Brasil): 6%

Túlio Gadêlha (PSD): 4%

Silvio Nascimento (PL): 2%

Carlos Sant'Anna (Novo): 0%

Fernando Dueire (PSD): 0%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 18%

Branco/nulo/não vai votar: 25%

Cenário 2 - sem Fernando Dueire

A retirada do senador Fernando Dueire (PSD) da disputa praticamente não altera o quadro eleitoral. No segundo cenário, Marília Arraes sobe para 20%, enquanto Humberto Costa registra 13%. Mendonça Filho mantém 8%, seguido por Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, ambos com 6%. Túlio Gadêlha aparece com 4%, e Silvio Nascimento, com 2%.

Os indecisos ficam em 17%, enquanto 24% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

Senado - Cenário 2

Marília Arraes (PDT): 20%

Humberto Costa (PT): 13%

Mendonça Filho (PL): 8%

Eduardo da Fonte (PP): 6%

Miguel Coelho (União Brasil): 6%

Túlio Gadêlha (PSD): 4%

Silvio Nascimento (PL): 2%

Carlos Sant'Anna (Novo): 0%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 17%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Cenários 3 e 4 - sem Mendonça Filho e Fernando Dueire

Nos cenários em que Mendonça Filho não é incluído, Marília Arraes amplia a vantagem e chega a 21% das intenções de voto. Humberto Costa também cresce, alcançando 14%.

Eduardo da Fonte e Miguel Coelho seguem empatados com 6%, enquanto Túlio Gadêlha mantém 4%. Silvio Nascimento oscila entre 2% e 3%, e Carlos Sant'Anna e Paulo Rubem Santiago aparecem com até 1%.

A exclusão de Mendonça e Fernando Dueire também produz impacto reduzido nesse cenário. Os indecisos variam entre 22% e 24%, enquanto os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar permanecem em 22%.

Senado - Cenário 3 – Sem Mendonça Filho

Marília Arraes (PDT): 21%

Humberto Costa (PT): 14%

Eduardo da Fonte (PP): 6%

Miguel Coelho (União Brasil): 6%

Túlio Gadêlha (PSD): 4%

Silvio Nascimento (PL): 3%

Carlos Sant'Anna (Novo): 1%

Fernando Dueire (PSD): 0%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Indecisos: 22%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Senado - Cenário 4 – Sem Mendonça Filho e Fernando Dueire

Marília Arraes (PDT): 21%

Humberto Costa (PT): 14%

Eduardo da Fonte (PP): 6%

Miguel Coelho (União Brasil): 6%

Túlio Gadêlha (PSD): 4%

Silvio Nascimento (PL): 2%

Carlos Sant'Anna (Novo): 1%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 24%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-03810/2026 e PE-09649/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 26 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entrevistados presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.