Quaest: Lula mantém liderança em Pernambuco com 55% contra 21% de Flávio Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (28) reforça vantagem do petista no Estado contra o senador do PL na disputa pela Presidência da República

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 55% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 21%.

Em comparação com o levantamento anterior da Quaest em Pernambuco, divulgado em maio, Lula oscilou dois pontos para cima, passando de 53% para 55%. Flávio Bolsonaro também cresceu dois pontos, de 19% para 21%. Com isso, a diferença entre os dois principais nomes permanece em 34 pontos percentuais.

Os demais candidatos aparecem com percentuais residuais. O escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 2% cada. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 1% cada. Outros nomes não pontuaram.

Os indecisos somam 8%, enquanto 10% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Confira os números abaixo:



Lula (PT): 55% (+2)

Flávio Bolsonaro (PL): 21% (+2)

Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2% (+1)

Romeu Zema (Novo): 1% (-)

Ronaldo Caiado (PSD): 1% (-)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Indecisos: 8% (-)

Branco/nulo/não vai votar: 10% (+1)

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno simulados pela Quaest, Lula também aparece na liderança contra todos os adversários testados em Pernambuco.

Contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 58% das intenções de voto, enquanto o senador do PL aparece com 24%. A diferença é de 34 pontos percentuais.

No confronto com Ronaldo Caiado, Lula tem 58%, contra 16% do governador de Goiás. Contra Romeu Zema, a vantagem chega a 45 pontos: o petista aparece com 60%, enquanto o governador mineiro registra 15%.

A pesquisa também simulou um cenário contra Renan Santos, em que Lula aparece com 59%, contra 15% do candidato do Missão.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 58% (+1)

Flávio Bolsonaro (PL): 24% (+1)

Indecisos: 6% (-)

Branco/Nulo/Não vai votar: 12% (-2)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 58% (+2)

Ronaldo Caiado (PSD): 16% (-1)

Indecisos: 8% (-)

Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (-1)

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 60% (-)

Romeu Zema (Novo): 15% (+2)

Indecisos: 7% (-1)

Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (-1)

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 59%

Renan Santos (Missão): 15%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

A pesquisa Genial/Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-03810/2026 e PE-09649/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 26 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entrevistados presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.