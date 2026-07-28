Quaest: Lula mantém liderança em Pernambuco com 55% contra 21% de Flávio Bolsonaro
Pesquisa divulgada nesta terça-feira (28) reforça vantagem do petista no Estado contra o senador do PL na disputa pela Presidência da República
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 55% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 21%.
Em comparação com o levantamento anterior da Quaest em Pernambuco, divulgado em maio, Lula oscilou dois pontos para cima, passando de 53% para 55%. Flávio Bolsonaro também cresceu dois pontos, de 19% para 21%. Com isso, a diferença entre os dois principais nomes permanece em 34 pontos percentuais.
Os demais candidatos aparecem com percentuais residuais. O escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 2% cada. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 1% cada. Outros nomes não pontuaram.
Os indecisos somam 8%, enquanto 10% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.
Confira os números abaixo:
- Lula (PT): 55% (+2)
- Flávio Bolsonaro (PL): 21% (+2)
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Renan Santos (Missão): 2% (+1)
- Romeu Zema (Novo): 1% (-)
- Ronaldo Caiado (PSD): 1% (-)
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Indecisos: 8% (-)
- Branco/nulo/não vai votar: 10% (+1)
Segundo turno
Nos cenários de segundo turno simulados pela Quaest, Lula também aparece na liderança contra todos os adversários testados em Pernambuco.
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Contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 58% das intenções de voto, enquanto o senador do PL aparece com 24%. A diferença é de 34 pontos percentuais.
No confronto com Ronaldo Caiado, Lula tem 58%, contra 16% do governador de Goiás. Contra Romeu Zema, a vantagem chega a 45 pontos: o petista aparece com 60%, enquanto o governador mineiro registra 15%.
A pesquisa também simulou um cenário contra Renan Santos, em que Lula aparece com 59%, contra 15% do candidato do Missão.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 58% (+1)
- Flávio Bolsonaro (PL): 24% (+1)
- Indecisos: 6% (-)
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12% (-2)
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 58% (+2)
- Ronaldo Caiado (PSD): 16% (-1)
- Indecisos: 8% (-)
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (-1)
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 60% (-)
- Romeu Zema (Novo): 15% (+2)
- Indecisos: 7% (-1)
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18% (-1)
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 59%
- Renan Santos (Missão): 15%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
A pesquisa Genial/Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-03810/2026 e PE-09649/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 26 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entrevistados presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.