Quaest: aprovação de Raquel Lyra sobe para 68% em Pernambuco; desaprovação cai para 23%
Governadora amplia índice positivo em seis pontos em relação a abril, enquanto rejeição da gestão recua 12 pontos, segundo pesquisa Genial/Quaest
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A governadora Raquel Lyra (PSD) tem 68% de aprovação entre os pernambucanos, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). O índice de desaprovação da gestão ficou em 23%, enquanto 9% não souberam ou não quiseram responder.
Em comparação com o levantamento anterior do instituto, realizado em abril deste ano, a aprovação da governadora cresceu seis pontos percentuais, passando de 62% para 68%. Já a desaprovação apresentou uma queda de 12 pontos, saindo de 35% para 23%.
Aprovação do governo - julho/2026
- Aprovam: 68% (+6%)
- Desaprovam: 23% (-12)
- Não sabe/não respondeu: 9% (+6)
Perfil da aprovação
Os recortes da pesquisa mostram que a aprovação da governadora é majoritária em todos os segmentos analisados. O maior crescimento ocorreu entre os entrevistados de 16 a 34 anos, entre evangélicos e entre os grupos identificados com a direita.
A pesquisa mostra que o maior avanço na aprovação da governadora ocorreu entre os entrevistados de 16 a 34 anos. Nesse segmento, Raquel Lyra passou a ter 72% de aprovação, alta de 13 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. No grupo de 35 a 59 anos, a aprovação chegou a 69%, enquanto entre os maiores de 60 anos ficou em 58%.
Entre os segmentos ideológicos e religiosos, a maior variação positiva ocorreu entre os evangélicos, grupo em que a aprovação de Raquel Lyra chegou a 79%, alta de 17 pontos percentuais. Entre os identificados como bolsonaristas, a governadora aparece com 90% de aprovação, crescimento de 19 pontos em relação ao levantamento anterior.
A gestão estadual também ampliou a aprovação entre diferentes segmentos políticos. Entre os que se identificam como lulistas, 58% aprovam o governo, enquanto o índice chega a 63% entre os de esquerda não-lulistas e 71% entre independentes.
Avaliação do governo Raquel Lyra
Além da aprovação pessoal da governadora, a pesquisa também mediu a avaliação da gestão estadual. O percentual de entrevistados que classificam o governo Raquel Lyra como positivo chegou a 45%, contra 36% em abril.
A avaliação negativa caiu de 18% para 15%, enquanto a classificação regular passou de 43% para 36%.
Na comparação com o levantamento anterior, a avaliação positiva cresceu nove pontos percentuais, a negativa recuou três pontos e a regular caiu sete pontos.
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Avaliação do governo - julho/2026
- Positivo: 45% (+9)
- Regular: 36% (-7)
- Negativo: 15% (-3)
- Não sabe/não respondeu: 4% (+1)
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-03810/2026 e PE-09649/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 26 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entrevistados presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.