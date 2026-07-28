Pesquisa Genial/Quaest: Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas Gerais e vence cenários de 2º turno
Levantamento aponta senador do Republicanos à frente nas simulações contra Kalil, Patrus Ananias e Mateus Simões; veja também a disputa pelo Senado
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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários de primeiro turno avaliados pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana.
O levantamento também indica vantagem do parlamentar em eventuais disputas de segundo turno contra os principais adversários. Segundo a sondagem, Cleitinho venceria o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, o deputado federal Patrus Ananias (PT) e o atual governador Mateus Simões (PSD) em uma segunda etapa da eleição.
Cleitinho lidera simulações de segundo turno
No confronto direto com Alexandre Kalil, o senador aparece com 44% das intenções de voto, contra 29% do ex-prefeito. Em uma disputa contra Patrus Ananias, Cleitinho teria 46%, enquanto o petista somaria 31%.
Já diante do governador Mateus Simões, o senador do Republicanos registraria 46%, contra 15% do atual chefe do Executivo estadual.
A pesquisa também testou cenários envolvendo Mateus Simões. O governador aparece em empate técnico com Alexandre Kalil: Simões tem 30% das intenções de voto, e Kalil, 29%. Em outra simulação, Simões também empata com Patrus Ananias, ambos com 30%.
Disputa pelo Senado
Na corrida por duas vagas ao Senado por Minas Gerais, os nomes de Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB) aparecem entre os mais bem posicionados. Marília lidera as intenções de voto no levantamento, enquanto Aécio teve o segundo melhor desempenho nos cenários em que foi incluído.
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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores de Minas Gerais em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-03490/2026.