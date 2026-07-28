Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar vídeo com IA e cita risco de volta à prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministro do STF afirmou que autorização para vídeo com IA pode descumprir medida cautelar; sem aval, caso pode envolver deepfake.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Com informações do Estadão.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informe se ele autorizou a produção e a divulgação de um vídeo criado com inteligência artificial exibido durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL). A informação foi divulgada pelo Estadão.

Segundo a decisão, o vídeo mostra Bolsonaro fazendo um discurso em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que, caso Bolsonaro tenha autorizado a utilização de sua imagem e declarações em um conteúdo de caráter político-eleitoral, a conduta poderá ser interpretada como descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

De acordo com o ministro, essa situação poderia justificar a revogação da prisão domiciliar humanitária e o retorno ao regime fechado.

Leia Também Flávio Bolsonaro apresenta esclarecimentos por escrito em inquérito e nega calúnia contra Lula

Falta de autorização também pode ter implicações

Por outro lado, Moraes destacou que, se Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e voz, a divulgação do material poderá configurar irregularidade eleitoral.

Segundo o ministro, a utilização de conteúdo sintético criado por inteligência artificial sem autorização da pessoa retratada pode caracterizar a prática conhecida como deepfake, proibida pela legislação eleitoral quando utilizada para associar artificialmente a imagem, a voz ou manifestações de uma pessoa a candidato, partido ou causa política.

Nesse cenário, a decisão menciona que a conduta poderá ser atribuída ao senador Flávio Bolsonaro e ao Partido Liberal (PL).