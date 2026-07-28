Lula: Vocês acham que quero brigar com China e EUA? Eu não sou louco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante evento em Niterói, o presidente falou sobre relação com os EUA e China, arcabouço fiscal e elogiou o governo interino do RJ

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e a China.

"Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. E ao invés de ficar brigando, eu quero derrotá-los estudando, investindo e pesquisando mais do que eles", disse nesta terça-feira, 28, na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

Lula também disse que não fará promessas em sua campanha para a reeleição. "Eu sou presidente da República, não posso fazer promessas em uma campanha. Se vocês tiverem que votar, votem pelo que eu fiz, e não pelo que eu vou fazer. Porque o que eu fiz é certeza, o que eu vou fazer, não é. A certeza é uma relação de confiança", declarou.

Governo interino no RJ

O presidente disse que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "pode fazer, no cargo de governador provisório, aquilo que nenhum eleito será capaz de fazer".

"É o milagre da política, é o improvável acontecer na vida da gente. Muitos governadores eleitos jamais teriam coragem de vir numa SBPC. E muitos candidatos a presidentes e a governadores também não terão coragem de vir", disse Lula a Couto.

O desembargador assumiu o governo do Rio após o esvaziamento da linha sucessória do cargo no Estado. O ex-governador Cláudio Castro renunciou às vésperas da sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o vice-governador deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); e o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) foi afastado por decisões judiciais.



Arcabouço fiscal

Ainda no evento em Niterói, o presidente Lula disse que não vai desrespeitar o arcabouço fiscal porque sabe o "preço" do conjunto de regras criado para controlar os gastos do governo. "Eu não vou desrespeitar, porque eu sei o preço que ele tem para mim", afirmou.

Lula repetiu, contudo, que é preciso criar "propostas ousadas" em ciência e tecnologia para discutir sua exclusão do orçamento. "A partir do orçamento que temos, não vai ter investimento em pesquisa. Na ciência e na educação, se não tivermos um projeto novo, uma proposta ousada, que a gente possa discutir, inclusive que isso não cabe dentro do orçamento... Vamos ter que construir o funcionamento disso até por fora das coisas que nós conhecemos como arcabouço fiscal", disse Lula.

Em seguida, o presidente negou que tenha o objetivo de desrespeitar o arcabouço fiscal e disse que é preciso pensar em fontes de "dinheiro extra". "O que eu preciso é construir alternativas para criar um programa que a gente possa anunciar ao Brasil", acrescentou.