fechar
Política | Notícia

Lula: Vocês acham que quero brigar com China e EUA? Eu não sou louco

Durante evento em Niterói, o presidente falou sobre relação com os EUA e China, arcabouço fiscal e elogiou o governo interino do RJ

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/07/2026 às 22:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante serviços especializados e unidades móveis de saúde no Rio de Janeiro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante serviços especializados e unidades móveis de saúde no Rio de Janeiro - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e a China.

"Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. E ao invés de ficar brigando, eu quero derrotá-los estudando, investindo e pesquisando mais do que eles", disse nesta terça-feira, 28, na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

Lula também disse que não fará promessas em sua campanha para a reeleição. "Eu sou presidente da República, não posso fazer promessas em uma campanha. Se vocês tiverem que votar, votem pelo que eu fiz, e não pelo que eu vou fazer. Porque o que eu fiz é certeza, o que eu vou fazer, não é. A certeza é uma relação de confiança", declarou.

Governo interino no RJ

O presidente disse que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "pode fazer, no cargo de governador provisório, aquilo que nenhum eleito será capaz de fazer".

"É o milagre da política, é o improvável acontecer na vida da gente. Muitos governadores eleitos jamais teriam coragem de vir numa SBPC. E muitos candidatos a presidentes e a governadores também não terão coragem de vir", disse Lula a Couto.

O desembargador assumiu o governo do Rio após o esvaziamento da linha sucessória do cargo no Estado. O ex-governador Cláudio Castro renunciou às vésperas da sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o vice-governador deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); e o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) foi afastado por decisões judiciais.

Arcabouço fiscal

Ainda no evento em Niterói, o presidente Lula disse que não vai desrespeitar o arcabouço fiscal porque sabe o "preço" do conjunto de regras criado para controlar os gastos do governo. "Eu não vou desrespeitar, porque eu sei o preço que ele tem para mim", afirmou.

Lula repetiu, contudo, que é preciso criar "propostas ousadas" em ciência e tecnologia para discutir sua exclusão do orçamento. "A partir do orçamento que temos, não vai ter investimento em pesquisa. Na ciência e na educação, se não tivermos um projeto novo, uma proposta ousada, que a gente possa discutir, inclusive que isso não cabe dentro do orçamento... Vamos ter que construir o funcionamento disso até por fora das coisas que nós conhecemos como arcabouço fiscal", disse Lula.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em seguida, o presidente negou que tenha o objetivo de desrespeitar o arcabouço fiscal e disse que é preciso pensar em fontes de "dinheiro extra". "O que eu preciso é construir alternativas para criar um programa que a gente possa anunciar ao Brasil", acrescentou.

Leia também

Flávio Bolsonaro apresenta esclarecimentos por escrito em inquérito e nega calúnia contra Lula
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro apresenta esclarecimentos por escrito em inquérito e nega calúnia contra Lula
Trump prorrogará emergência nacional sobre Brasil por um ano
ESTADOS UNIDOS

Trump prorrogará emergência nacional sobre Brasil por um ano

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.