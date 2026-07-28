"Lula tem sido muito correto comigo", diz João Campos sobre participação do presidente na eleição em Pernambuco

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Pré-candidato afirma que o presidente já declarou apoio à sua candidatura e diz não ter dúvidas de que os dois estarão juntos na campanha no estado

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Em entrevista ao Ponto de Vista, da revista Veja, João Campos (PSB), pré-candidato ao governo de Pernambuco, foi questionado sobre Lula estar evitando entrar na campanha no estado e se ele deveria ajudar mais nesse projeto. João disse que Pernambuco já experienciou o que é governar ao lado de Lula e que não será diferente dessa vez.

"Eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Lula vai ser reeleito presidente do Brasil, que vai fazer um grande mandato pela frente. Pernambuco experimentou o que foi isso, principalmente no tempo de Eduardo Campos e Lula. E o presidente Lula tem sido muito correto com o nosso partido, correto comigo. Eu não tenho nenhuma dúvida da participação dele no processo eleitoral", responde.

O pré-candidato também acredita que um governador que possui uma relação de amizade com o presidente será melhor para o estado. A união entre o PSB, partido do qual Campos é presidente nacional, e o PT foi citada por ele como a "maior parceria da história".

"Eu também fico muito feliz e satisfeito de saber que estou dando a minha contribuição fora de Pernambuco, no ambiente da presidência nacional do partido que eu exerço, de ter feito um trabalho com a maior parceria da história entre os nossos partidos", ressalta.

Historicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem votações muito fortes no estado. Nas eleições de 2022, ele venceu com ampla vantagem em Pernambuco e mantém uma tradição de grande desempenho no nordeste. Por isso, os bastidores analisam que uma participação mais intensa do petista poderia influenciar diretamente a disputa estadual.

O ex-prefeito do Recife, em contrapartida, nega que Lula esteja "em cima do muro", como diziam os bastidores.

"Ele já externou o apoio dele à nossa pré-candidatura, que estará conosco, inclusive fez questão de relatar que isso é um compromisso histórico. Ele esteve com o meu bisavô, com o meu pai, está com a gente. Os nossos partidos estão aliados no Brasil inteiro, coligados, e é uma construção histórica. Não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai caminhar junto e eu só tenho a agradecer ao presidente Lula", confirma.

Quando questionado sobre a nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (28), onde a atual governadora Raquel Lyra aparece com 46% e ele com 44%, o pré-candidato do PSB avalia que, mesmo com os resultados, ainda está muito animado e que esse cenário pode ser revertido quando começar a campanha nas ruas.

"Eu vi meu pai sair com 3% das intenções de votos numa pesquisa para o governo do Estado, vencer a eleição e ser o maior governador da história de Pernambuco. É uma eleição disputada, um cenário de equilíbrio e eu tenho certeza de que a partir do momento em que a gente começar a botar o time em campo, a campanha na rua, a gente vai ter um cenário bastante favorável de crescimento e de construção", comenta.

Ainda sobre a aliança entre os partidos, João Campos reafirma o apoio do presidente Lula.

"É uma eleição polarizada tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Nós estamos com o presidente Lula não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, como presidente nacional de partido", finaliza.