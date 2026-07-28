Defesa de Flávio diz ao TSE que vídeo de Bolsonaro feito por IA segue lei eleitoral
Defesa afirma ao TSE que vídeo com avatar de Bolsonaro criado por inteligência artificial respeitou as regras e não fez pedido explícito de voto
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A defesa do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) alegou que o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro simulado por inteligência artificial (IA) e apresentado na convenção do PL respeita a lei eleitoral e não configura pedido explícito de voto.
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Na manifestação enviada à Corte nesta terça-feira, 28, os advogados negam as irregularidades apontadas pelo PT, que acionou o TSE sob a alegação de uso ilícito de IA e propaganda eleitoral antecipada. O relator do caso é o presidente do tribunal, Kássio Nunes Marques.
O vídeo exibiu um avatar de Bolsonaro que alertava para o uso de IA. Em seguida, o próprio avatar afirmou que está impedido de se manifestar por uma "decisão injusta e arbitrária" e que "nenhuma prisão irá calar o sentimento de esperança."
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Ao TSE, a defesa de Flávio disse que o avatar "nada mais é do que a versão moderna e tecnológica" dos bonecos de papel, cartazes e máscaras que sempre foram utilizadas nesse tipo de evento.
Os advogados alegam que o vídeo seguiu a resolução do TSE que exige a identificação do uso da IA em peças eleitorais. "O elemento juridicamente decisivo deve ser a capacidade concreta de enganar, falsificar acontecimentos", diz a peça. "No caso, o aviso inicial neutralizou a possibilidade de confusão sobre a materialidade do vídeo."
Também sustentaram que a propaganda "intrapartidária" realizada durante as convenções para definição dos candidatos é lícita e não configura propaganda eleitoral antecipada. Também negaram que a expressão "o futuro é Flávio Bolsonaro" possa ser compreendida como pedido de voto.
Os advogados ainda defendem que a "transferência de capital político" de Bolsonaro para Flávio, apontada pelo PT como ilícita, não pode ser enquadrada como crime. "A declaração de apoio de liderança política a correligionário é atividade absolutamente ordinária da vida partidária e que faz parte da própria natureza da vida política", afirma a manifestação.
Como exemplo, a defesa citou a campanha presidencial de Fernando Haddad em 2018, apresentando imagens em que o então candidato aparece usando uma máscara de Lula, preso à época, e o slogan "Haddad é Lula".