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Política | Notícia

Avante fecha com Raquel e Túlio e declara preferência por Eduardo da Fonte ao Senado

O partido projeta eleger três estaduais e mais de dois federais, além de defender Fernando Dueire como alternativa à segunda vaga.

Por Mariana de Sousa Publicado em 28/07/2026 às 19:19 | Atualizado em 28/07/2026 às 19:19
Presidente do Avante Pernambuco Sebastião Oliveira
Presidente do Avante Pernambuco Sebastião Oliveira - Foto: Divulgação

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Enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) mantém indefinida a composição de sua chapa ao Senado, o Avante oficializou durante convenção estadual, apoio à reeleição da gestora e à pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadelha (PSD), nesta terça-feira (28). Para a segunda vaga, no entanto, o partido declarou preferência pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP), da Federação União Progressista, ou, caso a vaga permaneça no PSD, pelo senador Fernando Dueire, deixando Miguel Coelho (União Brasil) fora da ordem de preferência da legenda.

Durante entrevista coletiva, o presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira, afirmou que a posição do partido é fruto da relação política construída com Eduardo da Fonte e Fernando Dueire, embora tenha ressaltado que não possui divergências pessoais com Miguel Coelho.

"Nosso partido tem uma preferência. Se a segunda candidatura sair da Federação União Progressista, a nossa preferência é pelo deputado federal Eduardo da Fonte. Nós temos uma relação enorme com o Fernando Dueire. Qualquer um desses dois candidatos será muito bem-vindo para que o Avante possa votar e elegê-los para ajudar a governadora Raquel Lyra a governar Pernambuco e o presidente Lula a governar o Brasil”, afirmou o dirigente estadual do partido.

Questionado sobre informações de bastidores que apontam Miguel Coelho como favorito da governadora para ocupar a segunda vaga, Sebastião evitou confrontar Raquel Lyra e disse que aguardará uma definição oficial.

“Não tenho nada pessoal contra Miguel Coelho, mas a afinidade que temos de construção, de amizade e de alianças políticas sempre foram mais enraizadas com Fernando Dueire e Eduardo da Fonte. Enquanto ela não decidir, nós continuaremos reafirmando e ratificando que nossa preferência dentro da federação é pelo deputado Eduardo da Fonte."

Apoio fechado a Túlio

Se a segunda vaga ainda permanece indefinida, o apoio do Avante ao deputado federal Túlio Gadelha está consolidado. Sebastião afirmou que a legenda foi uma das primeiras a fechar questão em torno do nome do parlamentar e revelou que candidatos ligados ao deputado passaram a integrar a chapa proporcional do partido.

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Segundo ele, o acordo fez com que o Avante reduzisse o número de vagas disponíveis para candidatos próprios à Câmara Federal. "Infelizmente vamos ter que cortar alguns candidatos, porque fizemos uma união com a turma de Túlio Gadelha e precisamos dar algumas vagas para ele colocar candidatos importantes", contou.

Chapas proporcionais

Na convenção, o Avante também homologou os nomes para as chapas proporcionais para as eleições de outubro. A legenda pretende lançar 50 candidatos à Assembleia Legislativa e 26 à Câmara dos Deputados, limite permitido pela legislação eleitoral.

Segundo Sebastião, o partido precisará deixar de fora cerca de oito pré-candidatos a deputado estadual e entre quatro e seis postulantes à Câmara em razão dos ajustes feitos após a aliança com o grupo de Túlio Gadelha.

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Segundo o presidente estadual afirmou que o Avante chega à disputa com a expectativa de eleger três deputados estaduais e mais de dois deputados federais. Atualmente, a legenda administra oito prefeituras em Pernambuco e pretende ampliar sua presença política no Estado.

Sebastião também é candidato

Além das definições para as eleições de 2026, Sebastião Oliveira confirmou que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Ex-deputado federal, ele afirmou que pretende encerrar sua trajetória política na Casa.

"Estou regressando à Assembleia Legislativa, onde pretendo encerrar meu ciclo político muito em breve, dando oportunidade para outros companheiros ascenderem na vida pública. Quero voltar para contribuir com Pernambuco, principalmente com o Sertão, que sempre foi a principal pauta dos meus mandatos."

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