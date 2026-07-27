Osmar Ricardo se afasta da presidência do PT Recife para integrar campanha de Raquel Lyra

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O partido ficará sob o comando de Rosano Carvalho no período atual até o final das eleições de 2026. Osmar integrará coordenação da campanha

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O vereador Osmar Ricardo conseguiu a licença de 73 dias da presidência do PT no Recife para integrar a coordenação da campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

A direção municipal do PT aprovou o acordo do presidente da legenda na capital no último sábado (25). Durante esse período, o partido ficará sob o comando de Rosano Carvalho, atual terceiro vice-presidente da sigla e integrante do grupo político ligado ao senador Humberto Costa.

"Ficarei fora até o final da eleição e voltarei sem problemas para a presidência", afirma Osmar.

O vereador descartou a possibilidade de punições ao filiados do PT que decidiram apoiar a candidatura de Raquel. Conforme ele explicou, a legenda não deverá adotr medidas disciplinares nem mesmo contra o prefeito de Tabira, Flávio Marques, que declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à governadora, a Humberto Costa e ao deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT.

"Se fossem punir quem está com Raquel, iam ter que atingir muita gente", declarou.

Apesar de integrar a equipe de coordenação, Osmar nega que será o coordenador da campanha da governadora no Recife, apenas fará parte da coordenação ao lado de outras lideranças.

"Tenho certeza que Raquel vence no primeiro turno e, assim como se entendeu com Lula nesse primeiro mandato, se entenderá no segundo", diz.

A aproximação do vereador com a governadora marca uma grande mudança nessa trajetória política. Em 2024, quando presidia o PT Recife, ele foi um dos principais defensores da aliança com o PSB e levantou uma grande bandeira sobre a reeleição de João Campos (PSB). Apesar de não ter sido eleito vereador naquele período, assumiu o mandato após Marco Aurélio (PV) ter deixado a Câmara para integrar a gestão municipal.

As posteriores divergências com o prefeito - intensificadas pela atuação à frente do Sindicato dos Trabalhadores do Município e pela assinatura de um pedido de impeachment contra João - afastaram Osmar da administração municipal.

Logo após perder temporariamente o mandato, voltou à Câmara quando a vereadora Flávia de Nadeji (PV) foi convidada pela governadora para integrar o governo estadual, consolidando a aproximação política com Raquel Lyra.