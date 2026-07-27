Maioria vê tarifaço de Trump como tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro, diz DataFolha
O Datafolha realizou 2.004 entrevistas nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A maioria dos brasileiros acredita que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar tarifas sobre produtos brasileiros tem motivações que vão além da política comercial. Pesquisa Datafolha divulgada na noite do último domingo, 26, mostra que 52% da população avaliam que a medida busca favorecer a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.
Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados afirmam que o governo americano não atua com esse objetivo, enquanto 11% disseram não saber responder.
A percepção de que a iniciativa teria impacto político é ainda mais forte entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): nesse grupo, 73% afirmam acreditar que Trump tenta beneficiar Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores do senador, por outro lado, 29% também compartilham dessa avaliação.
Nível de conhecimento sobre o tema
A pesquisa também investigou o grau de informação dos brasileiros sobre o aumento das tarifas.
Os resultados mostram que 37% disseram não ter conhecimento do assunto. Outros 34% afirmaram estar "mais ou menos informados", enquanto apenas 25% declararam estar bem informados sobre a decisão dos Estados Unidos.
O Datafolha realizou 2.004 entrevistas nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01166/2026.