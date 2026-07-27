Genial/Quaest: Moro lidera disputa pelo governo do Paraná e Flávio Bolsonaro é preferido para presidência no estado
Pesquisa Genial/Quaest mostra senador na liderança em cenários estaduais e Flávio Bolsonaro à frente de Lula na disputa presidencial no Paraná
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A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança de todos os cenários de primeiro turno testados para o governo do Paraná. No principal cenário, Moro aparece com 39% das intenções de voto, à frente de Requião Filho (PDT), com 18%, e Rafael Greca (MDB), com 12%.
O levantamento também mostra vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial dentro do estado, com cenário de segundo turno favorável em 22% ao senador.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores do Paraná com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os registros na Justiça Eleitoral estão sob os números PR-04818/2026 e BR-01656/2026.
Sergio Moro lidera cenários
O senador Sergio Moro aparece na primeira colocação nas três simulações de primeiro turno realizadas pela pesquisa. O principal adversário é Requião Filho (PDT), que ocupa a segunda posição nos cenários em que é testado. Rafael Greca (MDB) e Sandro Alex (PSD) aparecem na sequência.
No cenário com maior número de candidatos, Moro registra 39% das intenções de voto, enquanto Requião Filho aparece com 18% e Greca com 12%. Veja:
- Sergio Moro (PL): 39%
- Requião Filho (PDT): 18%
- Rafael Greca (MDB): 12%
- Sandro Alex (PSD): 7%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tony Garcia (DC): 1%
- Indecisos: 15%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%
Nos cenários de segundo turno para o governo do Paraná, Sergio Moro aparece à frente de todos os adversários testados. A maior vantagem ocorre contra Sandro Alex, quando o senador chega a 50% contra 18% do deputado.
Contra Requião Filho, principal nome de oposição ao longo dos cenários, Moro aparece com 48% das intenções de voto. Apesar da liderança de Moro nos cenários apresentados, a maioria dos eleitores (64%) ouvidos afirma que a decisão ainda não está definida.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 48%
- Requião Filho (PDT): 29%
- Indecisos: 13%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
Sergio Moro x Rafael Greca
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- Sergio Moro (PL): 47%
- Rafael Greca (MDB): 25%
- Indecisos: 15%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 50%
- Sandro Alex (PSD): 18%
- Indecisos: 18%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos ao governo do Paraná, e Requião Filho aparece com o maior percentual de eleitores que dizem não votar nele de jeito nenhum (47%), seguido por Moro (34%), Rafael Greca (32%), Tony Garcia (23%), Sandro Alex (17%) e Luiz França (10%).
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial no Paraná
Na corrida pela Presidência da República, a pesquisa aponta vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula no Paraná. O senador aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente registra 24%. No cenário estimulado de primeiro turno:
Flávio Bolsonaro (PL): 42%
Lula (PT): 24%
Samara Martins (UP): 2%
Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
Edmilson Costa (PCB): 0%
Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
Hertz Dias (PSTU): 0%
Indecisos: 14%
Branco/nulo/não vai votar: 9%
Na simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem se amplia: o senador aparece com 50% das intenções de voto contra 28% do presidente.
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 28%
- Indecisos: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal entre os eleitores paranaenses. A maioria dos entrevistados declarou desaprovação (60%) da administração do presidente Lula, contra 36% que aprovam.