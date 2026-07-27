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Política | Notícia

Genial/Quaest: Moro lidera disputa pelo governo do Paraná e Flávio Bolsonaro é preferido para presidência no estado

Pesquisa Genial/Quaest mostra senador na liderança em cenários estaduais e Flávio Bolsonaro à frente de Lula na disputa presidencial no Paraná

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 27/07/2026 às 10:11 | Atualizado em 27/07/2026 às 10:25
Senador S&eacute;rgio Moro (PL)
Senador Sérgio Moro (PL) - MARCOS CORRÊA/PR

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A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) aponta o senador Sergio Moro (PL) na liderança de todos os cenários de primeiro turno testados para o governo do Paraná. No principal cenário, Moro aparece com 39% das intenções de voto, à frente de Requião Filho (PDT), com 18%, e Rafael Greca (MDB), com 12%.

O levantamento também mostra vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial dentro do estado, com cenário de segundo turno favorável em 22% ao senador.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores do Paraná com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os registros na Justiça Eleitoral estão sob os números PR-04818/2026 e BR-01656/2026.

Sergio Moro lidera cenários

O senador Sergio Moro aparece na primeira colocação nas três simulações de primeiro turno realizadas pela pesquisa. O principal adversário é Requião Filho (PDT), que ocupa a segunda posição nos cenários em que é testado. Rafael Greca (MDB) e Sandro Alex (PSD) aparecem na sequência.

No cenário com maior número de candidatos, Moro registra 39% das intenções de voto, enquanto Requião Filho aparece com 18% e Greca com 12%. Veja:

  • Sergio Moro (PL): 39%
  • Requião Filho (PDT): 18%
  • Rafael Greca (MDB): 12%
  • Sandro Alex (PSD): 7%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tony Garcia (DC): 1%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

Nos cenários de segundo turno para o governo do Paraná, Sergio Moro aparece à frente de todos os adversários testados. A maior vantagem ocorre contra Sandro Alex, quando o senador chega a 50% contra 18% do deputado.

Contra Requião Filho, principal nome de oposição ao longo dos cenários, Moro aparece com 48% das intenções de voto. Apesar da liderança de Moro nos cenários apresentados, a maioria dos eleitores (64%) ouvidos afirma que a decisão ainda não está definida.

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 48%
  • Requião Filho (PDT): 29%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/nulo/não vai votar: 10%

Sergio Moro x Rafael Greca

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  • Sergio Moro (PL): 47%
  • Rafael Greca (MDB): 25%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL): 50%
  • Sandro Alex (PSD): 18%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/nulo/não vai votar: 14%

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos ao governo do Paraná, e Requião Filho aparece com o maior percentual de eleitores que dizem não votar nele de jeito nenhum (47%), seguido por Moro (34%), Rafael Greca (32%), Tony Garcia (23%), Sandro Alex (17%) e Luiz França (10%).

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Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial no Paraná

Na corrida pela Presidência da República, a pesquisa aponta vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula no Paraná. O senador aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente registra 24%. No cenário estimulado de primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 42%
Lula (PT): 24%
Samara Martins (UP): 2%
Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
Edmilson Costa (PCB): 0%
Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
Hertz Dias (PSTU): 0%
Indecisos: 14%
Branco/nulo/não vai votar: 9%

Na simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem se amplia: o senador aparece com 50% das intenções de voto contra 28% do presidente.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 28%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/nulo/não vai votar: 14%

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal entre os eleitores paranaenses. A maioria dos entrevistados declarou desaprovação (60%) da administração do presidente Lula, contra 36% que aprovam.

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Cristiane Ribeiro

cribeiro@jc.com.br

Estagiária na redação do Jornal do Commercio. Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

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