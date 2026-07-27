Entrevista na Rádio Jornal de ministro da Fazenda do Brasil escala crise diplomática com Argentina

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Declaração do ministro da Fazenda desencadeia nova rodada de reações entre governo, oposição e repercute durante todo o dia nos dois países

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, respondeu aos ataques feitos à economia brasileira pelo presidente da Argentina, Javier Milei, chamando-o de "palhaço". A declaração, dada em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (27), marcou uma mudança na intensidade da reação política brasileira e, assim, ampliou um embate diplomático que ocupou espaço ao longo de todo o dia nos principais veículos de imprensa do Brasil e da Argentina.

"O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou do Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta", afirmou Durigan ao rebater as críticas.

A fala ocorreu depois da participação do presidente argentino na convenção nacional do PL, em São Paulo, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

No evento do dia 25 de julho, Milei afirmou que o Brasil caminha para uma crise da dívida pública em razão da política fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez ataques pessoais ao presidente brasileiro, chamando-o de "presidiário".

Também direcionou ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem se referiu como "lixo careca", após ter a autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negada pelo magistrado.

Essas declarações desencadearam uma grande repercussão política nos dois países. No Brasil, isso dominou o noticiário durante toda a segunda-feira, trazendo para o debate os integrantes do governo, lideranças da oposição e analistas políticos.

Já na Argentina, as falas do presidente e a resposta do governo brasileiro ocuparam espaço nos principais veículos de comunicação, ampliando ainda mais a dimensão internacional do confronto verbal entre os dois chefes de Estado.

Mesmo antes da manifestação de Durigan, que explicou ter se sentido na obrigação de responder às críticas, o Palácio do Planalto já teria definido a estratégia de resposta. Segundo um diplomata envolvido na reação oficial do governo, as declarações não seguiram a linha previamente acordada entre o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e o Palácio.

Segundo apurou o portal G1, eles avaliam que os ministros poderiam fazer críticas a Milei, especialmente Dario Durigan, para destacar essa diferença da posição econômica entre Brasil e Argentina. Porém, as palavras adotadas seguem a mesma linha do argentino, e isso não deveria ter acontecido.

Nos bastidores do governo, a avaliação continua sendo negativa, na qual afirmam que as respostas deveriam preservar o nível institucional. Integrantes do Palácio do Planalto consideraram que o confronto verbal elevou desnecessariamente a temperatura da crise e que foi "desnecessário baixar o nível".

Por mais que tenha existido essa orientação, alguns aliados de Lula utilizaram do mesmo tom de Milei para responder as ofensas. Além de Durigan, o Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Guilherme Boulos classificou o argentino como uma "caricatura patética" e afirmou que ele era um "puxa-saco" de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Resposta de Lula e da oposição

Ao ser questionado por jornalista sobre os ataques de Milei, o presidente Lula adotou uma estratégia diferente. Durante recepção ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio do Itamaraty, ele respondeu em tom de ironia: "Quem é esse cara?", preferindo não aprofundar o embate.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou as falas de Javier Milei como "ríspidas, grosseiras e inaceitáveis". Ele ainda convocou, no último domingo (26), o embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, para explicações. Na conversa, Vieira transmitiu a ele a repulsa.

Já o embaixador do Brasil no país, Julio Bitelli, desembarcou em brasília também no domingo, se reuniu com Vieira durante cerca de 40 minutos e voltarão a se encontrar quando o chanceler retornar no Peru, onde representa Lula na posse de Keiko Fujimori, segundo informações do Estadão.

A oposição resolveu adotar um discurso dividido entre a defesa das críticas direcionadas ao chefe de Estado e a ressalva quanto à forma utilizada pelo presidente argentino. O candidato à presidência Romeu Zeman (Novo) disse que, apesar de concordar com as críticas de Milei ao governo Lula, avaliou que elas deveriam ter sido feitas pelos canais diplomáticos.

Em entrevista à CNN, ele reforçou que Milei falou verdades, mas não da maneira oficial que ele recomendaria. Como a Argentina possui uma embaixada em Brasília, Zema diz que ele poderia ter utilizado o canal oficial, de uma forma mais respeitosa. Em seguida, defendeu que o governo brasileiro não deveria responder às provocações.

"O governo brasileiro deveria era colocar o rabo no meio das pernas, porque o que ele falou é verdade. Acho que não tem que ficar retrucando, não", disse.

Na argentina, o discurso não é muito diferente do pronunciamento de Zema. Segundo o jornal La Nación, de Buenos Aires, o governo não pedirá desculpas a Lula ou ao Brasil. Uma fonte ouvida pelo noticiário, sem se identificar, afirmou que "talvez não dizer mais nada seja uma forma de desescalar a situação".