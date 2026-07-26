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Política | Notícia

PSD oficializa candidatura de Caiado à Presidência; Kassab é vice na chapa

Durante convenção neste domingo (26), na sede nacional, o partido confirmou Ronaldo Caiado como candidato e Gilberto Kassab, como candidato a vice

Por JC Publicado em 26/07/2026 às 11:51 | Atualizado em 26/07/2026 às 11:52
Imagem da Convenção Nacional do PSD que lançou Ronaldo Caiado como candidato à presidência
Imagem da Convenção Nacional do PSD que lançou Ronaldo Caiado como candidato à presidência - Reprodução/Youtube/PSD NACIONAL

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O Partido Social Democrático (PSD) realiza neste domingo (26) sua convenção nacional para oficializar a candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado à Presidência da República. O evento começou às 9h e acontece na sede nacional da legenda, no Centro de São Paulo.

Durante o evento, Caiado afirmou que "não seria candidato se não fosse a coragem de Gilberto Kassab a enfrentar todos que achavam que podiam calar o Brasil e que não teria nenhum candidato fora da polarização". 

Em formato de coletiva de imprensa, o partido também confirma o presidente nacional e fundador do PSD, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente na chapa. O nome de Kassab foi anunciado oficialmente pela sigla em 1º de julho, mas já era cotado para a posição desde junho.

Caiado deixou o governo de Goiás em março para se dedicar à disputa presidencial. Desde então, o estado passou a ser administrado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).

 

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