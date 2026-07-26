João Campos participa da Missa do Vaqueiro e promete ampliar apoio do Governo de Pernambuco ao evento, se eleito
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco esteve acompanhado dos integrantes de sua futura chapa para as eleições deste ano e lideranças locais
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O pré-candidato a governador de Pernambuco João Campos (PSB) participou, neste domingo (26), da 56ª Missa do Vaqueiro, em Serrita, sertão do Estado.
Acompanhado dos integrantes de sua futura chapa para as eleições deste ano - Carlos Costa (Republicanos), candidato a vice-governador, o senador Humberto Costa (PT), candidato à reeleição, e Marília Arraes (PDT), pré-candidata a senadora - e de lideranças locais, João se comprometeu a ampliar o apoio do Governo de Pernambuco a esse e outros eventos similares a partir de 2027, se eleito.
“São exatamente 50 anos de tradição e, a partir do ano que vem, o estado vai ajudar de verdade, para que as futuras gerações não esqueçam essa tradição, a cultura e as raízes”, afirmou.
O ex-prefeito do Recife falou, ainda, sobre o tradicional evento realizado desde 1970 e reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco.
“Estamos na Missa do Vaqueiro, uma homenagem a Raimundo Jacó e a todos os vaqueiros que representam a força, a luta, a resistência, a resiliência do Nordeste, sobrevivendo à seca, à fome, à intempérie, sempre com fé e com amor no coração. É a cultura do campo, a cultura do Sertão”, destacou.
Durante a tradicional missa, João Campos dividiu o mesmo espaço com a governadora Raquel Lyra (PSD), sua principal opositora na disputa pelo Governo do Estado.
No sábado (25), o pré-candidato ao Governo do Estado esteve em Bonito, onde, acompanhado pelo prefeito Dr. Ruy Barbosa (PSB), anunciou compromissos para fortalecer a infraestrutura do município e visitou as obras da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está sendo construída ao lado do teleférico. Campos também assumiu o compromisso de melhorar o acesso à Vila Bentivi e a duplicar a capacidade da estação de tratamento de água de Bonito.