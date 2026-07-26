Governadora Raquel Lyra acompanha 56ª Missa do Vaqueiro, em Serrita, ao lado de Priscila Krause e aliados

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Pré-candidata à reeleição falou sobre investimentos no município e na região e o apoio do Governo do Estado à realização do tradicional evento

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A governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participou da 56ª edição da Missa do Vaqueiro, neste domingo (26), no Parque Estadual João Câncio, em Serrita, Sertão de Pernambuco.

Raquel Lyra falou sobre investimentos no município e na região e o apoio do Governo do Estado à realização do evento.

A gestão estadual montou uma operação especial entre os dias 23 e 26 de julho, com investimento de R$ 86,4 mil, e mobilizando cerca de 480 profissionais das forças de segurança.

“É uma honra estar aqui em Serrita mais uma vez, não só como governadora, mas como cidadã que ama esse chão. Temos buscado fazer com que o governo chegue aqui com água, estrada, saúde e oportunidade. Nada melhor do que celebrar a nossa cultura, movimentando o turismo e a economia”, ressaltou.

Durante a tradicional missa, Lyra dividiu o mesmo espaço com João Campos (PSB), seu principal opositor na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Acompanharam o evento junto à Raquel Lyra a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD); os deputados estaduais Joãozinho Tenório (PSD), Débora Almeida (PSD) e Aglailson Victor (PSD).

Também estiveram presentes os prefeitos Fabinho Lisandro (Salgueiro), Victor Coelho (Ouricuri), Dinha Mororó (Terra Nova), Fátima Borba (Cortês), Teto Teixeira (Moreilândia), Raimundo Saraiva (Exu), Elizinho (Carnaubeira da Penha), Xicão (Verdejante).

A Missa do Vaqueiro é uma das mais tradicionais e importantes manifestações de cultura e fé do Estado.

Realizada desde 1970 e reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, presta homenagem à memória de Raimundo Jacó, vaqueiro primo de Luiz Gonzaga, encontrado morto em 1954, cuja história inspirou a música “A Morte do Vaqueiro”.



A governadora cumpriu agenda no Sertão neste fim de semana, passando pelos municípios de Salgueiro e Serra Talhada. Na última sexta-feira (24) e no sábado (25), Raquel acompanhou o andamento de obras nas áreas de habitação, educação infantil, segurança pública, saúde e cultura e participou da abertura do Festival Pernambuco Meu País.