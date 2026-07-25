Raquel Lyra recebe título de cidadã salgueirense e visita obras no município

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Governadora percorreu projetos nas áreas de educação, habitação, mobilidade e segurança junto com o prefeito aliado Fabinho Lisandro (PSD)

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A governadora Raquel Lyra recebeu, neste sábado (25), o Título de Cidadã Salgueirense durante agenda no município, no Sertão Central de Pernambuco. A homenagem foi entregue pela vereadora Eduarda Sampaio (Republicanos), primeira-secretária da Câmara Municipal, em reconhecimento aos serviços prestados e ao compromisso da gestora com o desenvolvimento da cidade.

Ao entregar o título, a vereadora afirmou que a homenagem oficializava um sentimento que, segundo ela, já existia entre os moradores do município.

“Uma mulher que resolveu olhar para o nosso Sertão com compromisso. Nós, salgueirenses, já a recebemos como uma de nós. Hoje, estou apenas oficializando esse sentimento”, declarou Eduarda Sampaio, agradecendo também aos demais vereadores pela aprovação da honraria.

Raquel Lyra agradeceu o reconhecimento e afirmou que já se sente em casa no município. Em seu discurso, destacou a importância da união entre os governos estadual e municipal para a realização de obras e ações públicas.

“A gente gosta de tirar retrato, mas não veio aqui só para tirar retrato. O que nos une é o amor a esta terra, é a nossa capacidade de união e de trabalho para que esse povo possa se sentir parte de um todo. Isso aqui é Pernambuco”, afirmou.

Em tom descontraído, a governadora encerrou a fala com uma referência à importância da cidade. "O Sertão não virou mar, mas Salgueiro hoje é a capital do Estado”, disse, sob aplausos e gritos de "Raquel de novo!".

Creches e pavimentação

Durante a agenda em Salgueiro, Raquel Lyra e o prefeito Fabinho Lisandro (PSD) também visitaram obras realizadas no município. A primeira parada mostrada no vídeo foi uma creche em construção, com previsão de conclusão até 31 de outubro.

Durante a visita, o prefeito afirmou que outra unidade deverá ser entregue pela administração municipal até dezembro. Segundo Fabinho Lisandro, a expectativa é que as novas estruturas permitam atender cerca de 700 crianças a partir de janeiro.

A comitiva também esteve no Residencial Santo Antônio, onde são executadas obras de pavimentação asfáltica. A intervenção prevê mais de um quilômetro de asfalto e contempla 11 vias, incluindo uma ligação até uma unidade básica de saúde.

“São 11 vias que vão levar dignidade para muita gente, facilitar a mobilidade e valorizar a casa de muita gente”, afirmou a governadora.

Habitação e segurança

A agenda incluiu ainda a visita à construção de 112 unidades habitacionais. De acordo com o prefeito, outras 112 moradias foram autorizadas e deverão ser erguidas em um terreno pertencente ao Estado, ao lado do primeiro conjunto.

O projeto é resultado de uma parceria entre os governos de Pernambuco e federal e a Prefeitura de Salgueiro. Durante a visita, Fabinho Lisandro citou a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na política habitacional.

No bairro Novo Horizonte, a governadora acompanhou obras de calçamento. O investimento informado foi de R$ 4 milhões, com intervenções em diferentes áreas da comunidade.

Outro ponto da agenda foi o Complexo de Polícia Científica de Salgueiro. Segundo o prefeito, a obra estava paralisada havia quase dez anos e agora recebe investimento de aproximadamente R$ 10 milhões para ser retomada.

“É um sonho que tinha essa obra parada há quase dez anos. É a certeza de que o trabalho não para”, declarou Raquel Lyra.