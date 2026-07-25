PL escolhe Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do partido

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Flávio Bolsonaro, candidato do PL na corrida presidencial, disse que pode ser mais "calmo e moderado" que seu pai, mas que tem sangue de Bolsonaro

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O Partido Liberal (PL) escolheu o Senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do partido na disputa deste ano. O anúncio oficial foi feito ao final do discurso de Flávio na convenção nacional do PL, que aconteceu neste sábado na capital paulista.

Participaram do evento, além de Flávio e sua família, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) e os pré-candidatos ao Senado pelo PL, André do Prado e Guilherme Derrite. Também marcaram presença o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto e o coordenador da pré-campanha de Flávio e Senador pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, além de outras lideranças regionais.

O presidente da Argentina, Javier Milei, também acompanhou a cerimônia e discursou em apoio a Flávio. Por diversas vezes, Flávio e seus apoiadores falaram sobre a necessidade de o Brasil fazer parte da 'AOnda AzulA', em referência ao movimento que consagrou a subida ao poder de líderes de direita na América Latina recentemente.

A convenção aconteceu um dia após a última pesquisa Datafolha mostrar Flávio, mais uma vez, atrás do atual presidente Lula nas intenções de voto para este ano. De acordo com o levantamento, o petista tem 48% das intenções de voto no segundo turno contra 43% de Flávio. No primeiro turno, Lula marca 40%, contra 32% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao mesmo tempo em que está atrás nas pesquisas de intenção de voto, a campanha de Flávio segue buscando aliados para a chapa. Até agora, o PL não tem coligação com qualquer outro partido, o que significa menos tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

'Posso ser mais calmo e moderado, mas aqui tem sangue de Bolsonaro'

Durante convenção, Flávio Bolsonaro, postulante do PL na corrida presidencial, disse que pode ser mais "calmo e moderado" que seu pai, mas, ainda assim, tem sangue de Bolsonaro.

"Aqui tem sangue de Bolsonaro. O Brasil foi sequestrado e a gente vai libertar o nosso país desse cativeiro", declarou Flávio Bolsonaro. Ao se comparar com seu principal rival na disputa, o presidente Lula, Flávio disse que, enquanto estava presente na convenção, o filho de Lula está "escondido", temendo investigações sobre o escândalo do INSS.

Flávio Bolsonaro também disse que todos acompanharam recentemente o "sofrimento" de seu pai e que, em breve, Jair Bolsonaro poderá estar junto da família. "Pai, você vai colocar a faixa presidencial em mim no ano que vem", disse Flávio, às lágrimas.

Segundo o Senador, o "sistema" está tentando matar seu pai pela terceira vez agora, mantendo-o isolado e sem comunicação. A primeira vez, segundo ele, foi no episódio da facada, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha de 2028 e a segunda, quando seu pai foi preso no ano passado.

Durante o discurso, Flávio Bolsonaro também fez questão de agradecer o apoio da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que não pôde estar presente na convenção por estar cuidando de Jair Bolsonaro, em Brasília. Antes do discurso de Flávio, a convenção exibiu um vídeo com uma fala de Michelle, declarando apoio público ao enteado.

Ao final de uma primeira fala de Flávio, também foi exibido nos telões do evento um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro gerado por Inteligência Artificial (IA). Na peça, o ex-presidente diz que nenhuma prisão irá calar o "sentimento de esperança" e que Flávio Bolsonaro tem seu sangue. "O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente", diz o vídeo feito com IA na voz de Jair Bolsonaro.

Após o vídeo com IA, foi exibida uma curta mensagem de apoio gravada pelo primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e, sem seguida, uma outra peça com falas de apoio do Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG).



