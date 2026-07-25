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Política | Notícia

Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro soma 43% em cenário de segundo turno, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na sexta (24) mantém estabilidade entre os dois principais nomes da corrida presidencial, dentro da margem de erro

Por JC Publicado em 25/07/2026 às 16:42
Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto para a Presidência da República em 2026, segundo Datafolha
Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto para a Presidência da República em 2026, segundo Datafolha - Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Senado

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Uma eventual disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mostra o petista com 48% das intenções de voto, contra 43% do adversário. Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (24).

Brancos e nulos somam 9% e os indecisos são 1% nesse cenário. Na rodada anterior, Lula tinha 47% e Flávio somava 43%. A diferença fica dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em outro cenário simulado de segundo turno, Lula venceria o governador Romeu Zema (Novo) por 48% a 40%. Brancos e nulos somam 10% e os indecisos, 2%.

O instituto ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em pontos de fluxo, entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23). O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-01166/2026.

Primeiro turno

No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% e Flávio Bolsonaro, com 32%, uma vantagem de oito pontos para o presidente. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem em seguida, empatados com 3% cada.

Augusto Cury (Avante) tem 2%, enquanto Samara Martins (UP) e Cabo Daciolo (Mobiliza) somam 1% cada. Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram na pesquisa. Brancos e nulos chegam a 8% e os indecisos são 3%.

O Datafolha destaca que o cenário de primeiro turno não é comparável à pesquisa anterior, já que a lista de candidatos sofreu mudanças. No levantamento passado, Lula somava 41% e Flávio Bolsonaro, 31%. Caiado e Renan Santos tinham 3% cada, enquanto Aécio Neves, que não deve concorrer, Augusto Cury, Zema e Samara Martins registravam 2%. Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta e Joaquim Barbosa, que desistiu da candidatura, apareciam com 1% cada.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos principais candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto a rejeição a Lula chega a 46%.

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