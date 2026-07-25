Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro soma 43% em cenário de segundo turno, aponta Datafolha
Pesquisa Datafolha divulgada na sexta (24) mantém estabilidade entre os dois principais nomes da corrida presidencial, dentro da margem de erro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Uma eventual disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mostra o petista com 48% das intenções de voto, contra 43% do adversário. Os dados são de pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (24).
Brancos e nulos somam 9% e os indecisos são 1% nesse cenário. Na rodada anterior, Lula tinha 47% e Flávio somava 43%. A diferença fica dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Em outro cenário simulado de segundo turno, Lula venceria o governador Romeu Zema (Novo) por 48% a 40%. Brancos e nulos somam 10% e os indecisos, 2%.
O instituto ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em pontos de fluxo, entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23). O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-01166/2026.
Primeiro turno
No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% e Flávio Bolsonaro, com 32%, uma vantagem de oito pontos para o presidente. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem em seguida, empatados com 3% cada.
Augusto Cury (Avante) tem 2%, enquanto Samara Martins (UP) e Cabo Daciolo (Mobiliza) somam 1% cada. Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram na pesquisa. Brancos e nulos chegam a 8% e os indecisos são 3%.
O Datafolha destaca que o cenário de primeiro turno não é comparável à pesquisa anterior, já que a lista de candidatos sofreu mudanças. No levantamento passado, Lula somava 41% e Flávio Bolsonaro, 31%. Caiado e Renan Santos tinham 3% cada, enquanto Aécio Neves, que não deve concorrer, Augusto Cury, Zema e Samara Martins registravam 2%. Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta e Joaquim Barbosa, que desistiu da candidatura, apareciam com 1% cada.
Rejeição
A pesquisa também mediu a rejeição dos principais candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto a rejeição a Lula chega a 46%.