Lançamento de Flávio Bolsonaro pelo PL terá discurso de Milei e vídeo de Michelle

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recém-conciliada com o enteado após protagonizar embate em junho, não deve comparecer ao evento

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador Flávio Bolsonaro será confirmado candidato do PL à Presidência da República neste sábado, 25, em um evento com discursos da esposa Fernanda e do presidente da Argentina, Javier Milei, e uma fala do próprio Flávio de até 10 minutos.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recém-conciliada com o enteado após protagonizar embate em junho, não deve comparecer ao evento, apesar dos apelos por sua presença no ato, mas aparecerá por meio de um vídeo de apoio.

A convenção partidária do PL acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Flávio deve chegar acompanhado de Milei, com quem esteve mais cedo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O presidente argentino recebeu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado.

Na noite da sexta-feira, 24, Flávio esteve no QG da campanha com dezenas de influenciadores, convidados para intensificar a mobilização digital pelo pré-candidato do PL. Depois, ele e a cúpula do partido foram jantar na casa de Duda Lima, marqueteiro da sigla.

Milei recebe a Ordem do Ipiranga



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu neste sábado, 25, o presidente da Argentina, Javier Milei, para conceder a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino no Brasil, antecipada pelo Estadão.

O evento foi fechado à imprensa. Jornalistas não puderam acompanhar a solenidade, que ocorreu sem discursos e sem entrevista coletiva.

Milei chegou acompanhado do ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Pablo Quirno, do cônsul-geral da Argentina em São Paulo, Luis María Kreckler, e da irmã Karina Milei, secretária-geral da Presidência. O chefe de Estado foi recebido por Tarcísio e pela primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Eles posaram para fotos antes de seguirem para a cerimônia de entrega da honraria.