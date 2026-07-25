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Hoje é o início da luta do bem contra o mal que Bolsonaro começou em 2018, diz Flávio

Em convenção nacional do PL, em São Paulo, senador é oficializado candidato à Presidência e ataca corrupção, impostos e indicações ao STF

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/07/2026 às 15:02
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026 - Andressa Anholete/Agência Senado

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O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse neste sábado (25) durante convenção nacional do partido, em São Paulo, que hoje se inicia uma nova parte da luta do "bem contra o mal", que começou em 2018, ano em que seu pai foi eleito presidente.

"Isso aqui é muito mais do que uma convenção, é o início da luta mais importante das nossas vidas.Uma luta do bem contra o mal, que começou com Jair Bolsonaro em 2018. E que agora está nas nossas mãos. Uma luta de quem defende a família, contra aqueles que só defendem os seus próprios interesses, uma luta de quem defende o país", discursou Flávio.

Segundo ele, o brasileiro "não aguenta mais" corrupção, impostos altos e ver o seu poder de compra sendo corroído pela inflação. "Essa turma que a cada eleição promete sempre uma vida melhor e nunca entrega o que prometeu. Quem teve três oportunidades para fazer e não fez, não merece uma quarta oportunidade, porque é óbvio que não vai fazer de novo", disse.

O pré-candidato também destacou que sua eleição é a que pode garantir liberdade de imprensa e de uso das redes sociais, citando que o próximo governo poderá fazer mais quatro indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Imaginem mais quatro Alexandre de Moraes, onde esse País vai parar?", questionou.

 

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