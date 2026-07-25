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Política | Notícia

Eleições 2026: Tarcísio diz que Flávio vai honrar o legado de Jair Bolsonaro

Governador paulista disse que o Brasil precisa de um presidente que "cuide das contas", da segurança pública e recupere o prestígio internacional

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/07/2026 às 14:12 | Atualizado em 25/07/2026 às 16:24
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lado de Flávio Bolsonaro durante convenção do PL
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lado de Flávio Bolsonaro durante convenção do PL - Taba Benedicto/Estadão Conteúdo

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou neste sábado, 25, que o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá honrar o legado de seu pai, Jair Bolsonaro, e terá compromisso com o Brasil. A declaração foi feita durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou o nome de Flávio como candidato do partido à presidência.

"Vamos eleger uma pessoa que vai honrar seu pai, que vai honrar o legado, que vai ter compromisso com o Brasil. A gente vai eleger", disse Tarcísio. "O Brasil não está perdido. O Brasil está esperando por nós.O Brasil está esperando por cada um de vocês, que vocês possam fazer a diferença", emendou.

O governador pontuou ainda que "dói" saber que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, não pôde estar presente e que o País "está indo na direção errada", citando questões como endividamento das famílias, criminalidade e corrupção. Tarcísio também disse que quer lutar pela eleição de Flávio para poder ver o ex-presidente o visitando no Palácio do Planalto.

Segundo Tarcísio, Flávio tem visto "todo o sofrimento" de seu pai para poder fazer a diferença na eleição. "Tem visto o Bolsonaro lutar contra um sistema, o sistema corrupto", declarou.

Conforme o governador paulista, o Brasil precisa de um presidente que "cuide das contas", da segurança pública e recupere o prestígio internacional que o País já teve. "E a solução está aqui, O time está aqui, escalado, com Flávio Bolsonaro, André do Prado, Guilherme Derrite e com Ricardo Nunes que vai continuar ajudando esse povo maravilhoso da cidade de São Paulo", declarou ele, acrescentando que São Paulo é um estado próspero porque nunca foi governado pela esquerda.

Em seguida, o governador paulista também exaltou o trabalho do presidente da Argentina, Javier Milei, que também acompanhou a Convenção Nacional do PL. "Ele mostrou que há um caminho. Isso foi feito lá, pode ser feito aqui. Mas a gente precisa de pessoas com compromisso", disse Tarcísio, mencionando, por exemplo, o controle da inflação no país vizinho.

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