"A gente quer Pernambuco todinho lá", diz Raquel Lyra sobre convenção do PSD no dia 2 de agosto

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Governadora e pré-candidata à reeleição afirma que encontro do partido no Parador, no Recife, vai reforçar mensagem de união por Pernambuco

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Cumprindo agenda em Salgueiro e Serrita, no Sertão, a governadora Raquel Lyra falou sobre a convenção estadual do PSD, marcada para o dia 2 de agosto, no Recife.

"Refletir sobre o que fizemos até aqui, e o que nos move adiante." É com essas palavras que a governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), resume as expectativas para o encontro do Partido Social Democrático, legenda que preside em Pernambuco. A convenção será realizada no Parador, no Recife, a partir das 9h.

Sobre a expectativa pessoal para o momento, a governadora não esconde a emoção. "Olha, frio na barriga! Eu tenho 47 anos, desde os 30 estou em mandatos eletivos. Nesse momento é um frio na barriga danado, como se fosse um momento de Ano Novo, onde refletimos sobre tudo que a gente fez e nos trouxe até aqui, e o que nos move daqui para diante. No próximo dia 2 vamos estar lá e fazer uma linda festa", diz Raquel.

A governadora convida todo o estado a participar do evento e destaca a importância da união neste momento para Pernambuco.

"A gente quer Pernambuco todinho lá. Vamos passar uma mensagem, mais do que tudo, não pela voz, mas pelo retrato de união pelo nosso estado, de que cores de bandeira partidária não nos dividem. Estamos aqui para somar, cuidar de Pernambuco como um todo. Fizemos isso ao longo desses três anos e meio e tô convidando a todos para que possamos estar juntos, lançando a mensagem para os próximos anos, que tenho certeza que serão os melhores anos da história de Pernambuco", crava a governadora.

Agenda no Sertão

A entrevista foi concedida durante passagem da governadora por Salgueiro e Serrita, no Sertão Central, onde o Governo do Estado garantiu, por mais um ano, recursos e apoio das forças de segurança para a realização da Missa do Vaqueiro. A celebração, Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, chega à 56ª edição neste domingo (26), em Serrita.

A gestão estadual destinou R$ 2 milhões para a missa, promovida pela Fundação Padre João Câncio, e para a contratação artística da Festa de Jacó, evento sob responsabilidade da Prefeitura de Serrita, conforme a Lei Municipal nº 003/2025. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) estruturou ainda um esquema especial de segurança para o evento.

"Como vem sendo feito desde 2023, o Governo de Pernambuco segue atuando de forma integrada com os demais organizadores para garantir uma edição à altura da relevância histórica, cultural e religiosa da Missa do Vaqueiro, reafirmando seu compromisso com a valorização e a preservação desse importante patrimônio cultural pernambucano", afirma o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo.

O esquema de segurança reúne 480 profissionais das forças de segurança. A Polícia Militar emprega 330 policiais em policiamento ostensivo a pé e motorizado, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e uso de drones para monitoramento da área. "As equipes da PM também contarão com o apoio do Grupamento Tático Aéreo, que participa da operação com o emprego de drones para ampliar o monitoramento da área e apoiar as ações desenvolvidas pelas equipes em solo", explica o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A Polícia Civil atua com 60 servidores e disponibiliza uma delegacia móvel para registro de ocorrências e atendimento a moradores e visitantes. A Gerência Geral da Polícia Científica mantém equipes do Instituto de Criminalística de prontidão para exames periciais e emissão de laudos. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atua com um esquema especial de prevenção e resposta a emergências, incluindo uma viatura especializada em resgate e salvamento.

Paralelamente ao apoio para esta edição, o Governo de Pernambuco também reestrutura o espaço da festa. O Parque Estadual João Câncio está com obras de requalificação em execução, via Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), com investimento de R$ 2,5 milhões.