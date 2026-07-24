PSD confirma convenção que oficializará candidatura de Raquel Lyra à reeleição
Evento será realizado no dia 2 de agosto, no Parador, no Bairro do Recife, e integra reta final das convenções partidárias em Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O PSD Pernambuco confirmou para o dia 2 de agosto a convenção estadual que oficializará a candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição. O evento será realizado a partir das 9h, no Parador, no Bairro do Recife, novo local escolhido pela legenda para o encontro que reunirá lideranças de todas as regiões do Estado.
Além da candidatura de Raquel ao Governo de Pernambuco, a convenção também deverá oficializar o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) como candidato ao Senado, além dos nomes do partido para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
A segunda vaga ao Senado segue sem definição e em discussão. Reservada para a Federação União Progressista, a vaga tem sido disputada pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil).
As discussões avançaram na última quinta-feira (23), após reuniões realizadas no Palácio do Campo das Princesas. Ao longo do dia, em reuniões separadas, a governadora tratou do tema com prefeitos e deputados do PP, com Eduardo da Fonte e também com Miguel Coelho.
Durante as articulações, chegou a ser discutida a possibilidade de lançamento de três candidaturas ao Senado pela base governista — Eduardo, Miguel e Túlio Gadêlha —, mas a proposta não prosperou e a definição voltou a ser tratada no âmbito da Federação União Progressista.
De acordo com publicação de Terezinha Nunes para o Blog Dellas, após as deliberações no Palácio, Eduardo da Fonte se reuniu, ainda na noite de quinta-feira, com advogados do PSD para discutir os aspectos jurídicos das convenções do partido e da Federação União Progressista,. A conversa tratou da necessidade de compatibilizar as decisões das duas legendas e da possibilidade de antecipar a convenção da federação, atualmente marcada para 5 de agosto.
A mudança no calendário teria sido solicitada pela própria governadora, que deseja chegar à convenção do PSD com a composição da chapa majoritária definida. Caso o novo cronograma seja confirmado, a Federação União Progressista poderá homologar seu candidato ao Senado antes da convenção do PSD.
Convenções entram na reta final em Pernambuco
Com o prazo iniciado no último dia 20 de julho, quatro convenções foram realizadas até o momento em Pernambuco: Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Novo, Republicanos e UP.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ainda nesta semana estão previstas as convenções do MDB e PSTU, ambas marcadas para este sábado (25). Confira a lista completa das convenções partidárias em Pernambuco abaixo:
Convenções já realizadas:
- Federação Brasil da Esperança — 20 de julho
- Novo — 21 de julho
- Republicanos — 21 de julho
Próximas convenções:
- MDB — 25 de julho, 9h, na Câmara Municipal do Recife
- PSTU — 25 de julho, 11h, na sede do MTC, na Boa Vista
- PSB — 1º de agosto, a partir das 8h, no Clube Internacional
- Progressistas (PP) — 1º de agosto, 11h, na sede do partido, no Pina
- União Brasil — 1º de agosto, horário a confirmar, na sede do partido, na Boa Vista
- PSD — 2 de agosto, às 9h, no Parador
- PSOL — 2 de agosto, às 14h, na Casa Marielle Franco, no Derby
- Solidariedade — 4 de agosto, às 10h, no Empresarial Janete Costa, em Boa Viagem
- Federação União Progressista — 5 de agosto, às 11h, na sede da Federação, no Pina
- PL — 5 de agosto, horário e local a confirmar