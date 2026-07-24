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PSD confirma convenção que oficializará candidatura de Raquel Lyra à reeleição

Evento será realizado no dia 2 de agosto, no Parador, no Bairro do Recife, e integra reta final das convenções partidárias em Pernambuco

Por Pedro Beija Publicado em 24/07/2026 às 12:13
Convenção do PSD que lançará a candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição será realizada no dia 2 de agosto, no Parador, no Bairro do Recife
Convenção do PSD que lançará a candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição será realizada no dia 2 de agosto, no Parador, no Bairro do Recife - Divulgação/PSD

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O PSD Pernambuco confirmou para o dia 2 de agosto a convenção estadual que oficializará a candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição. O evento será realizado a partir das 9h, no Parador, no Bairro do Recife, novo local escolhido pela legenda para o encontro que reunirá lideranças de todas as regiões do Estado.

Além da candidatura de Raquel ao Governo de Pernambuco, a convenção também deverá oficializar o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) como candidato ao Senado, além dos nomes do partido para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

A segunda vaga ao Senado segue sem definição e em discussão. Reservada para a Federação União Progressista, a vaga tem sido disputada pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil). 

As discussões avançaram na última quinta-feira (23), após reuniões realizadas no Palácio do Campo das Princesas. Ao longo do dia, em reuniões separadas, a governadora tratou do tema com prefeitos e deputados do PP, com Eduardo da Fonte e também com Miguel Coelho.

Durante as articulações, chegou a ser discutida a possibilidade de lançamento de três candidaturas ao Senado pela base governista — Eduardo, Miguel e Túlio Gadêlha —, mas a proposta não prosperou e a definição voltou a ser tratada no âmbito da Federação União Progressista.

De acordo com publicação de Terezinha Nunes para o Blog Dellas, após as deliberações no Palácio, Eduardo da Fonte se reuniu, ainda na noite de quinta-feira, com advogados do PSD para discutir os aspectos jurídicos das convenções do partido e da Federação União Progressista,. A conversa tratou da necessidade de compatibilizar as decisões das duas legendas e da possibilidade de antecipar a convenção da federação, atualmente marcada para 5 de agosto.

A mudança no calendário teria sido solicitada pela própria governadora, que deseja chegar à convenção do PSD com a composição da chapa majoritária definida. Caso o novo cronograma seja confirmado, a Federação União Progressista poderá homologar seu candidato ao Senado antes da convenção do PSD.

Convenções entram na reta final em Pernambuco

Com o prazo iniciado no último dia 20 de julho, quatro convenções foram realizadas até o momento em Pernambuco: Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Novo, Republicanos e UP. 

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Ainda nesta semana estão previstas as convenções do MDB e PSTU, ambas marcadas para este sábado (25). Confira a lista completa das convenções partidárias em Pernambuco abaixo:

Convenções já realizadas: 

  • Federação Brasil da Esperança — 20 de julho
  • Novo — 21 de julho
  • Republicanos — 21 de julho

Próximas convenções:

  • MDB — 25 de julho, 9h, na Câmara Municipal do Recife
  • PSTU — 25 de julho, 11h, na sede do MTC, na Boa Vista
  • PSB — 1º de agosto, a partir das 8h, no Clube Internacional
  • Progressistas (PP) — 1º de agosto, 11h, na sede do partido, no Pina
  • União Brasil — 1º de agosto, horário a confirmar, na sede do partido, na Boa Vista
  • PSD — 2 de agosto, às 9h, no Parador
  • PSOL — 2 de agosto, às 14h, na Casa Marielle Franco, no Derby
  • Solidariedade — 4 de agosto, às 10h, no Empresarial Janete Costa, em Boa Viagem
  • Federação União Progressista — 5 de agosto, às 11h, na sede da Federação, no Pina
  • PL — 5 de agosto, horário e local a confirmar


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