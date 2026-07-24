Governo Lula diminui bloqueio no Orçamento e libera R$ 5,7 bilhões na véspera de campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Afrouxamento foi motivado pela redução das despesas obrigatórias com pessoal, Previdência e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou R$ 5,7 bilhões em gastos no Orçamento de 2026 na véspera de começar a campanha presidencial. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 24, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Até então, o bloqueio estava em R$ 23,7 bilhões e caiu para R$ 17,9 bilhões. O governo havia aumentando a contenção de gastos em maio para dar conta do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de benefícios da Previdência Social, diante da pressão da fila do INSS em ano eleitoral.

O que motivou o afrouxamento foi a diminuição de gastos obrigatórios com pessoal e encargos sociais (R$ 4,2 bilhões), benefícios previdenciários (R$ 3,2 bilhões) e o BPC (R$ 3,2 bilhões), segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre do ano.

Gastos da saúde (R$ 3,4 bilhões) e abono e seguro desemprego (R$ 1,6 bilhões), por outro lado, aumentaram. O resultado final foi uma diminuição de gastos obrigatórios totais - o que abrirá margem para despesas com investimentos e custeio da máquina.

"Estamos religiosamente cumprindo nosso limite", disse o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, ao anunciar a revisão. Segundo ele, a manutenção do bloqueio em R$ 17,9 bilhões mostra "o compromisso com o cumprimento da nossa regra de limitação de despesas."

O bloqueio anterior atingiu recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, compra de caças da Aeronáutica, custeio da Receita Federal, estrutura de unidades especializadas do Sistema Único de Saúde (SUS) e programa Pé-de-Meia, entre outras ações.

Agora, com a nova avaliação, algumas despesas poderão ser liberadas. O espaço para cada ministério será conhecido no fim de julho. A escolha das ações finais liberadas e afetadas ficará a cargo dos órgãos de cada área.

A legislação eleitoral impõe uma série de restrições para gastos durante a campanha, mas, com a liberação, o governo poderá liberar alguns gastos com obras em andamento, manutenção de atividades dos ministérios e alguns programas sociais, como o Pé de Meia.

Conforme o Estadão revelou, o governo e o Congresso articulam a retirada de mais R$ 2,5 bilhões do limite de gastos do arcabouço fiscal e da meta fiscal neste ano para recuperar investimentos na Defesa Nacional atingidos pelo bloqueio orçamentário.

Arrecadação e meta fiscal

No relatório, o Executivo aumentou a estimativa de arrecadação em R$ 19,2 bilhões no ano de 2026. A alta foi puxada por uma previsão de arrecadação maior com o Imposto de Renda, que terá R$ 12,7 bilhões a mais em relação à projeção anterior.

O governo, no entanto, ainda fechará o ano com um déficit real de R$ 52 bilhões nas contas públicas. A meta é de um superávit de R$ 34,3 bilhões, com um piso de tolerância de déficit zero. Como algumas despesas não entram na conta, o governo diz que cumprirá a meta com um superávit de R$ 10,8 bilhões.



