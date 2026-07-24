Eduardo da Fonte e Miguel Coelho direcionam posts de afago a Raquel Lyra de olho no Senado

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Enquanto bastidores indicam avanço de Eduardo da Fonte, pré-candidatos intensificam disputa por espaço ao lado de Raquel Lyra nas redes sociais

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A disputa entre Miguel Coelho (União Brasil) e Eduardo da Fonte (PP) por uma vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) acaba de entrar em uma nova fase.

Logo após a reunião entre dirigentes do Progressistas e o jurídico do PSD, realizada na noite da última quinta-feira (23), os bastidores da articulação passaram a indicar um desfecho cada vez mais favorável ao deputado federal Eduardo da Fonte.

Na noite desta sexta-feira (24), os dois políticos protagonizaram uma pequena "disputa" nas redes sociais. Miguel Coelho fez uma publicação nesta sexta-feira (24) enaltecendo Raquel Lyra com vários comentários da população apoiando os dois na chapa majoritária.

Na legenda, ele escreve: "O povo é quem sabe o que quer!".

Mas Eduardo da Fonte também não ficou para trás. Em vídeo dedicado especialmente à governadora, ele escreve:

"Eu e minha governadora! Pernambuco merece ver quem trabalha pelo mesmo propósito. Tenho orgulho de caminhar ao lado de quem também acredita que o nosso estado vem acima de qualquer diferença. É assim que a gente constrói conquistas que chegam aos quatro cantos de Pernambuco. Vamos juntos. Com respeito, diálogo e muito trabalho. Sempre pelo nosso povo".

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Cenário da disputa

O encontro da quinta-feira entre Eduardo e Lula da Fonte com advogados do PSD teve como objetivo alinhar as exigências legais das convenções do partido da governadora e da Federação União Progressista. A intenção é garantir que a federação formalize, antes da convenção do PSD, o apoio à reeleição de Raquel Lyra e a indicação do candidato ao Senado.

Apesar de nenhuma decisão ter sido, de fato, oficializada, os bastidores apontam que a balança está pendendo mais para o lado do candidato do PP. A leitura, até o momento, é de que o PSD está caminhando para respeitar a decisão interna do partido, na qual o PP detém a maioria (5 votos a 2).

Enquanto isso, Miguel Coelho mantém publicamente a pré-candidatura e afirma contar com o apoio de Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause. Porém, nos bastidores, é avaliado que essa estratégia possa estar perdendo força diante do avanço das conversas entre PSD e PP, e da forte tendência de prevalecer a decisão da Federação União Progressista.