Datafolha: Lula tem 48% e Flávio 43%, no segundo turno
Levantamento aponta vantagem do petista em todos os cenários de segundo turno e liderança também na projeção para o primeiro turno
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Datafolha divulgou nova pesquisa sobre a disputa presidencial das eleições de 2026 nesta sexta-feira (24), mostrando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% das intenções de voto no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), com 43%.
A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios, nos dias 22 e 23 de julho de 2026, com margem de erro de 2 p.p. e nível de confiança de 95%.
Em relação ao candidato Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 47% contra 40%. Já em uma projeção contra Romeu Zema (Novo), Lula fica com 48% a 40%.
Projeção do primeiro turno
No cenário do primeiro turno, Lula marca 40%, enquanto Flávio Bolsonaro possui 32%. Em votos válidos, excluindo os brancos e nulos, o petista tem 45% e Flávio 36%. É preciso de 50% mais um voto para vencer.
A margem de erro está de dois pontos para mais ou menos e inclui Ronaldo Caiado com 4% de votos totais; Romeu Zema, 3%; Renan Santos (Missão), 3%; Augusto Cury (Avante), 2%; Samara Martins (UP), 1%; Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%; e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.
Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. 3% dizem estar indecisos.
Rejeição e eleitorado
Já sobre rejeição, a porcentagem é mais equilibrada: 48% dos eleitores afirmam não votar de forma alguma em Flávio, e, em Lula, 46%. Todos os outros candidatos possuem níveis inferiores a 13%.
Segundo o Datafolha, 50% das mulheres, que compõem 53% da amostra, preferem Lula em um segundo turno, enquanto 40% declaram voto em Flávio.
Preferem o petista no primeiro turno os nordestinos, 55% entre esses 25% da população; menos instruídos, 51% do grupo, somando 30% da amostra; mais pobres, 47% entre 50% dos ouvidos; e católicos com 46% entre esses 49% dos brasileiros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um desempenho maior na classe média, que ganha de 2 a 5 salários mínimos, 38% entre esses 34% dos brasileiros; sulistas, 41% do grupo, que soma 15% da amostra; e evangélicos, 47% entre os 25% que se declaram assim.