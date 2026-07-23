Raquel tenta destravar Senado com proposta de Miguel, Eduardo e Túlio avulsos

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Segundo fonte próxima ao presidente do PP, não procede que houve acordo. Miguel e Túlio, por outro lado, teriam aceitado a alternativa.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) teria proposto ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP) nesta quinta-feira (23), lançar de forma avulsa os três pré-candidatos da base governista: Eduardo, Miguel Coelho (UB) e Túlio Gadelha (PSD). Em entrevista ao Jornal do Commercio, Miguel disse que aceitou a alternativa. Interlocutores de Eduardo, no entanto, dizem que não houve acordo.

Sobre a disputa pela vaga ao Senado, Miguel disse ter informado à governadora que não faria objeção à entrada de Eduardo da Fonte na disputa.

"Ela disse: 'Agora para o Senado, os dois são Miguel e Túlio. Agora eu entendo que, se Eduardo quiser, como ele se lançou, a gente lança os três, e eu aceito os três, não tem problema nenhum'", disse o pré-candidato parafraseando a governadora.



De acordo com fonte próxima ao presidente do PP, a proposta de candidaturas avulsas foi apresentada por Raquel Lyra durante as conversas, mas não foi aceita por Eduardo da Fonte, que teria saído satisfeito do encontro com a chefe do Executivo, segundo prefeitos e parlamentares.



Ainda segundo Miguel, tanto ele quanto Túlio já tinham aceitado o cenário das três candidaturas avulsas.

"A dúvida hoje, não é mais sobre mim e Túlio. É sobre se ele (Eduardo da Fonte) vai querer ir os três avulsos ou não."



Segundo interlocutores, após a negativa, a governadora teria informado a Miguel que a alternativa não prosperou e que a definição voltaria para a Federação União Progressista.

A ideia de lançar três candidaturas também foi apresentada aos prefeitos e deputados do partido durante a reunião no Palácio, mas acabou rejeitada pelo grupo.



Questionado sobre quando a definição deve ocorrer, Miguel afirmou que a chapa precisa chegar definida às convenções partidárias.



"Acho que até na convenção a gente tem que chegar com o jogo feito, seja com dois senadores, com três, com quatro, com quantos forem".

