Raquel tenta destravar Senado com proposta de Miguel, Eduardo e Túlio avulsos
Segundo fonte próxima ao presidente do PP, não procede que houve acordo. Miguel e Túlio, por outro lado, teriam aceitado a alternativa.
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A governadora Raquel Lyra (PSD) teria proposto ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP) nesta quinta-feira (23), lançar de forma avulsa os três pré-candidatos da base governista: Eduardo, Miguel Coelho (UB) e Túlio Gadelha (PSD). Em entrevista ao Jornal do Commercio, Miguel disse que aceitou a alternativa. Interlocutores de Eduardo, no entanto, dizem que não houve acordo.
Sobre a disputa pela vaga ao Senado, Miguel disse ter informado à governadora que não faria objeção à entrada de Eduardo da Fonte na disputa.
"Ela disse: 'Agora para o Senado, os dois são Miguel e Túlio. Agora eu entendo que, se Eduardo quiser, como ele se lançou, a gente lança os três, e eu aceito os três, não tem problema nenhum'", disse o pré-candidato parafraseando a governadora.
De acordo com fonte próxima ao presidente do PP, a proposta de candidaturas avulsas foi apresentada por Raquel Lyra durante as conversas, mas não foi aceita por Eduardo da Fonte, que teria saído satisfeito do encontro com a chefe do Executivo, segundo prefeitos e parlamentares.
Ainda segundo Miguel, tanto ele quanto Túlio já tinham aceitado o cenário das três candidaturas avulsas.
"A dúvida hoje, não é mais sobre mim e Túlio. É sobre se ele (Eduardo da Fonte) vai querer ir os três avulsos ou não."
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Segundo interlocutores, após a negativa, a governadora teria informado a Miguel que a alternativa não prosperou e que a definição voltaria para a Federação União Progressista.
A ideia de lançar três candidaturas também foi apresentada aos prefeitos e deputados do partido durante a reunião no Palácio, mas acabou rejeitada pelo grupo.
Questionado sobre quando a definição deve ocorrer, Miguel afirmou que a chapa precisa chegar definida às convenções partidárias.
"Acho que até na convenção a gente tem que chegar com o jogo feito, seja com dois senadores, com três, com quatro, com quantos forem".