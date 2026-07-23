Raquel prefere Miguel para o Senado, mas que aceitaria Eduardo da Fonte em caso de consenso
Em reunião com prefeitos e deputados do PP, governadora ouviu reafirmação de apoio à sua reeleição e cobrou rapidez na definição da chapa
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A governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu prefeitos e deputados estaduais ligados ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP) para um café da manhã no Palácio do Campo das Princesas, nesta quinta-feira (23), em mais um movimento das articulações na tentativa de formação da sua chapa majoritária em busca da reeleição.
Segundo fontes ouvidas pelo Jornal do Commercio, prefeitos e deputados do PP reafirmou apoio à reeleição da governadora. Ao mesmo tempo, eles defenderam o nome de Eduardo para ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa da Federação União Progressista.
Durante a conversa, Raquel Lyra teria sinalizado aos aliados sua preferência pessoal pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) para a vaga ao Senado da Federação União Progressista.
A governadora teria relatado aos aliados que, no início das movimentações para a composição de sua chapa, convidou Eduardo da Fonte por duas vezes para disputar o Senado, mas o deputado recusou o convite. Posteriormente, ele também manteve conversas com o pré-candidato ao Governo pelo PSB, João Campos.
Apesar disso, Raquel afirmou aos presentes que não teria objeção ao nome de Eduardo caso a Federação União Progressista chegasse a um consenso em torno do deputado, sem divergências internas entre os partidos que compõem a aliança.
Segundo relatos obtidos pelo JC, a governadora também teria mencionado a possibilidade de Eduardo disputar uma candidatura "avulsa" ao Senado e reforçou que deseja acelerar a definição da chapa majoritária.
Os "pivôs" do impasse
Apesar do ambiente de disputa nos bastidores, Eduardo da Fonte também esteve no Palácio do Campo das Princesas e conversou reservadamente com Raquel Lyra. De acordo com interlocutores, o presidente estadual do PP deixou o encontro feliz e satisfeito com a conversa.
Segundo aliados, o parlamentar não abre mão de disputar uma das vagas ao Senado e mantém sua pré-candidatura, respaldada pelo grupo de prefeitos e deputados que o acompanha.
Já Miguel Coelho esteve no Palácio do Campo das Princesas nesta quinta-feira. Embora não tenha sido visto pela imprensa, interlocutores sustentam que o ex-prefeito de Petrolina almoçou com a governadora nesta quinta.
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Com a primeira vaga ao Senado já destinada ao deputado federal Túlio Gadelha (PSD), a segunda cadeira da chapa majoritária de Raquel Lyra continua indefinida.