Raquel Lyra evita imprensa para não falar sobre indefinição entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após dia de negociações frustradas sobre segunda vaga ao Senado, governadora participou de lançamento de candidatura de Daniel Coelho (PSD)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um dia inteiro dedicado às articulações para tentar destravar a disputa pela vaga ao Senado em sua chapa para a reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) participou, na noite desta quinta-feira (23), do lançamento da pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) à Câmara dos Deputados, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A governadora, no entanto, não falou com a imprensa e deixou o local sem comentar o principal impasse da formação da chapa majoritária.

Ao longo do dia, Raquel se reuniu, no Palácio do Campo das Princesas, com prefeitos, deputados e dirigentes do Partido Progressista, além de manter conversas reservadas com o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil). As reuniões ocorreram em meio à disputa pela vaga ao Senado na chapa governista, considerada hoje o principal entrave para a definição da composição majoritária.

Segundo a apuração do JC, durante as conversas, a governadora apresentou como alternativa o lançamento de três candidaturas avulsas ao Senado: Miguel Coelho, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha (PSD). A proposta teria sido aceita por Miguel e por Túlio. Mas ainda não conta com consenso dentro da Federação União Progressista.

Questionado pela reportagem sobre a possibilidade, Miguel Coelho afirmou que não vê obstáculos para a manutenção dos três nomes na disputa e ressaltou que o mais importante é preservar a unidade da base da governadora.

“O que a gente sempre deixou claro é que tem espaço para todo mundo. Se o deputado Eduardo da Fonte quiser ser candidato, de forma legítima, saem os três avulsos. Eu e Túlio aceitamos, não tem problema nenhum. O que a gente não pode deixar é que essa disputa sadia termine prejudicando o projeto de reeleição da governadora Raquel Lyra, que é o mais importante”, afirmou.

Miguel também garantiu que permanecerá no palanque da governadora independentemente da decisão sobre a composição da chapa. “Com certeza. Não faço política ameaçando ninguém. Faço política por convicção. Tenho uma relação de confiança com Raquel, mas mais importante é conquistar a confiança do povo pernambucano. Ela pode anunciar um, dois ou três candidatos ao Senado que estarei ao lado dela”, declarou.

Sem abordar o impasse envolvendo a composição da chapa majoritária, Raquel Lyra utilizou o discurso para reforçar a aliança política construída em torno de sua candidatura à reeleição e para defender uma forma de fazer política baseada, segundo ela, em convergências. “A gente tem feito aqui uma união de pessoas que podem até pensar diferente, mas que convergem no amor ao nosso Estado e à nossa gente”, afirmou.

Recado ao PSB

Ao declarar apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho, Raquel Lyra fez críticas às gestões anteriores do PSB à frente do Governo de Pernambuco. Sem citar adversários nominalmente, a governadora afirmou que encontrou um Estado “desmantelado”, sem recursos, projetos e direcionamento, e defendeu que, em três anos e meio de gestão, sua administração promoveu mudanças estruturais. “A gente pegou um Estado desmantelado, sem grana, sem projeto, sem propósito, e chega aos três anos e meio com a convicção de que demos o nosso melhor”, declarou.

Em seu discurso, Daniel Coelho agradeceu o apoio recebido da governadora, da vice-governadora e das lideranças presentes e afirmou que sua candidatura representa um projeto coletivo para Pernambuco. “Nada se constrói sozinho. Essa caminhada é fruto da confiança de pessoas que acreditam que a política pode transformar a vida das pessoas. É esse compromisso que quero levar novamente à Câmara dos Deputados”, disse.

O ato marcou o lançamento da pré-candidatura de Daniel Coelho à Câmara Federal e reuniu lideranças do PSD e partidos aliados. Também participaram do evento a vice-governadora Priscila Krause (PSD), a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), o ex-prefeito de Olinda Professor Lupércio (PSD), o ex-senador Armando Monteiro, além de integrantes ligados ao partido.