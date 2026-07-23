João Campos afirma que atual gestão do estado "persegue os pequenos e os adversários"

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Ex-prefeito do Recife e pré-candidato a governador participou do lançamento da candidatura de Sileno Guedes (PSB) a deputado estadual

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Presente no lançamento da pré-candidatura do presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, à reeleição enquanto deputado estadual, João Campos (PSB) aproveitou o discurso para direcionar a mira para a governadora Raquel Lyra (PSD)

Pré-candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito do Recife é o principal adversário da tentativa de reeleição da governadora nas eleições gerais deste ano, em outubro.

Ao microfone, João afirmou que o atual governo "persegue adversários" e "esquece de cuidar do povo", reforçando o discurso que deve marcar a caminhada rumo às eleições de 2026.

"Hoje, há uma gestão no estado de Pernambuco que persegue os adversários, persegue os pequenos, persegue quem trabalha como loteiro, persegue quem está no hospital, persegue quem está numa escola pública, fica brigando na política e esquece de cuidar do povo", falou João Campos.



O pré-candidato também aproveitou o ato para mobilizar a militância e afirmar que a campanha será uma caminhada até a vitória e continuará com o trabalho após o resultado das eleições.

"Nós vamos fazer uma caminhada bonita para Pernambuco. Uma caminhada que vai começar a partir de hoje e não vai parar até a vitória. E mais do que isso, depois da vitória é que nós vamos trabalhar", ressalta.

Críticas ao cenário do Senado



Marília Arraes (PDT), pré-candidata ao Senado na chapa de João Campos, aproveitou a ocasião para se manifestar sobre a composição do Congresso.

A pedetista afirmou que os parlamentares têm adotado posições contrárias aos interesses da população e associou parte dos legisladores a uma postura contrária à defesa da soberania do país.

"A gente não pode permitir que o Brasil continue com um Congresso inimigo do povo brasileiro, um Congresso que quer entregar o Brasil aos Estados Unidos, que bate continência para a bandeira americana, um Congresso que tem um monte de gente ali que está querendo ver o Brasil taxado e essa taxa interfere diretamente no bolso de cada brasileiro e cada brasileira", comentou.

João Campos endurece o discurso contra o governo Raquel Lyra (PSD) durante ato político do PSB, no Recife - Alice Lins/JC

Lideranças defendem fortalecimento da base na Alepe

Na avaliação de diversas lideranças presentes, uma eventual vitória de João Campos também resultaria em uma possível ampliação de representação da Frente Popular na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Assim, isso poderia garantir uma maior governabilidade e viabilizaria futuras propostas de governo.

"Não adianta eleger o governador de Pernambuco e deixá-lo sem ter o respaldo e o apoio de uma bancada majoritária na Assembleia Legislativa", defendeu Humberto Costa (PT), pré-candidato à reeleição no Senado na chapa de João.

A formação de uma maioria parlamentar também foi uma defesa reforçada pelo presidente da Alepe e deputado estadual Álvaro Porto (MDB), que ainda destacou o papel desempenhado por Sileno Guedes na oposição da atual gestão.

"É uma candidatura que eu tenho certeza que vai voltar para a Assembleia Legislativa de Pernambuco o deputado Sileno, pelo trabalho que ele vem fazendo, pelo seu enfrentamento a esse desgoverno que está aí no palácio", afirmou Álvaro Porto.

E o próprio Sileno Guedes, presidente estadual do PSB, afirmou que o PSB tinha como objetivo formar uma ampla base de apoio que acompanhe o possível governo de João Campos.

"A partir do dia 1º, a gente vai lançar uma chapa de deputados estaduais e deputados federais que terão uma ampla maioria na Assembleia Legislativa, para a próxima legislatura, que vai acompanhar e ajudar o futuro governador João Campos a governar esse estado, a corrigir as distorções que estamos vivendo ao longo desses três anos. A gente tem certeza de que o PSB estará com os demais partidos da Frente Popular garantindo essa governabilidade com as mudanças que João vai fazer em Pernambuco a partir de 2027", destaca Silano Guedes.

Confirmação da convenção

O PSB confirmou data, hora e local da Convenção da Frente Popular de Pernambuco, visando definir a chapa majoritária do partido. O evento ocorre no dia 1º de agosto, às 13h40, no Clube Internacional do Recife (R. Benfica, 505 - Madalena).