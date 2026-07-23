Flávio Bolsonaro reafirma desculpas a Michelle e faz apelo por união da direita em novo vídeo

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Flávio disse ser necessário reconhecer o trabalho realizado por Michelle à frente do PL Mulher e pelos cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

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O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta quinta-feira, 23, um vídeo em que reforça o pedido de desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A manifestação ocorre após semanas de mal-estar com Michelle e em um momento em que Flávio sofre dificuldades para selar alianças com o centro.

"Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro (PL), que enfrenta um momento extremamente difícil, que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado" declarou Flávio, em vídeo publicado em suas redes sociais. "Tenho a convicção de que a gente compartilha do mesmo objetivo, trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas."

Flávio disse ser necessário reconhecer o trabalho realizado por Michelle à frente do PL Mulher e pelos cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai", afirmou.

Michelle publicou em junho dois vídeos em que acusa Flávio de maltratá-la durante as negociações da chapa do PL no Ceará. Recentemente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que os dois não haviam conversado e defendeu um diálogo, sob o argumento de que os conflitos afastam o eleitorado.