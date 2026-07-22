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Política | Notícia

UP lança candidatura de Camila Falcão ao Governo de Pernambuco

Professora e historiadora terá Marcelo Pessoa como vice; partido também homologou candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados e Alepe

Por Pedro Beija Publicado em 22/07/2026 às 14:42
Unidade Popular (UP) lançou, nesta terça-feira (21), a candidatura de Camila Falcão para o Governo de Pernambuco, em convenção realizada pelo partido
Unidade Popular (UP) lançou, nesta terça-feira (21), a candidatura de Camila Falcão para o Governo de Pernambuco, em convenção realizada pelo partido - Divulgação/Unidade Popular

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A Unidade Popular (UP) oficializou, nesta terça-feira (21), a candidatura da historiadora e professora Camila Falcão ao Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. A chapa majoritária da legenda terá Marcelo Pessoa, de Carpina, como candidato a vice-governador.

Durante a convenção estadual, o partido também homologou as candidaturas de Samuel Timóteo, de Caruaru, e Gorett Bitu, do Recife, ao Senado. Além disso, oficializou Madu Silva, de Petrolina, e Matheus do MLB, do Recife, como candidatos à Câmara dos Deputados, e Jéssica Natália, de Olinda, e Paulo Fernando, de Carpina, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em discurso durante a convenção, Camila Falcão afirmou que sua candidatura representa "um projeto construído ao lado do povo trabalhador e comprometido com a transformação de Pernambuco". Segundo a UP, a candidata atua em pautas ligadas à educação pública, ao direito à moradia e ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

A legenda informou ainda que a chapa foi formada com paridade de gênero, reunindo o mesmo número de mulheres e homens entre as candidaturas homologadas, como parte da política de incentivo à participação feminina nos espaços de representação.

A oficialização da chapa da UP ocorre na reta final do calendário das convenções partidárias, que se encerra em 5 de agosto. Até lá, as principais forças políticas do Estado também deverão homologar as candidaturas de Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL), consolidando o quadro da disputa pelo Governo de Pernambuco.

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