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Política | Notícia

TSE recomenda que tribunais eleitorais firmem parcerias com especialistas em IA

A medida busca ampliar a capacidade técnica da Justiça Eleitoral na produção de provas em processos sobre desinformação e conteúdos sintéticos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 21:52
O TSE orientou os TREs a firmarem acordos com institui&ccedil;&otilde;es especializadas em intelig&ecirc;ncia artificial (IA)
O TSE orientou os TREs a firmarem acordos com instituições especializadas em inteligência artificial (IA) - FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orientou os tribunais regionais eleitorais (TREs) a firmarem acordos de cooperação técnica com instituições especializadas em inteligência artificial (IA), perícia digital e análise de conteúdos. A medida busca ampliar a capacidade técnica da Justiça Eleitoral na produção de provas em processos sobre desinformação e conteúdos sintéticos.

Os acordos poderão prever ações como a formação e o compartilhamento de cadastros de profissionais especializados aptos à realização de perícias, além do intercâmbio de metodologias e conhecimentos técnicos.

Também está prevista a possibilidade de acesso a laboratórios, equipamentos e outros recursos tecnológicos, além de iniciativas conjuntas de capacitação e desenvolvimento de boas práticas na atividade pericial.

Segundo o TSE, a aproximação com instituições reconhecidas por sua expertise deve contribuir para a instrução dos processos e para o fortalecimento da segurança jurídica diante dos desafios tecnológicos.

O TSE afirma que a celebração dos acordos não altera as competências da autoridade judicial responsável pelo processo. Caberá às autoridades judiciárias decidir sobre a necessidade da perícia, nomear peritos, avaliar sua qualificação técnica e apreciar a produção das provas técnicas, conforme a legislação.

Após a formalização dos acordos, os TREs deverão encaminhar cópia dos instrumentos celebrados à Presidência do TSE, que acompanhará e consolidará as iniciativas de cooperação institucional desenvolvidas pela Justiça Eleitoral.

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