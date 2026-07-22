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Política | Notícia

Tarcísio concederá a Javier Milei a mais alta honraria do Estado de São Paulo

A cerimônia será realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 18:26
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concederá neste sábado, 25, ao presidente da Argentina, Javier Milei, a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado. A cerimônia será realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino no Brasil, antecipada pelo Estadão.

A passagem de Milei pelo Brasil inclui ainda a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), marcada para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Em 2024, Tarcísio concedeu a Ordem do Ipiranga a Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina e irmã do presidente. A condecoração foi entregue durante agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes e simbolizou o estreitamento das relações institucionais entre o Estado de São Paulo e a administração argentina.

A Ordem do Ipiranga foi criada para reconhecer personalidades que prestaram relevantes serviços ao Estado, sendo considerada a principal distinção honorífica concedida pelo governo paulista. A entrega da medalha a Javier Milei ocorre em um momento de intensificação dos laços políticos entre o governador paulista e o presidente argentino, ambos defensores de uma agenda liberal na economia.

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