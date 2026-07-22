fechar
Política | Notícia

Sem acordo sobre Senado, PP e União Brasil realizam convenções separadas no mesmo dia no Recife

Partidos que compõem a União Progressista homologarão Eduardo da Fonte e Miguel Coelho antes da convenção da Federação, marcada para 5 de agosto.

Por Pedro Beija Publicado em 22/07/2026 às 14:15
Convenções de PP e União Brasil reforçam disputa entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho por vaga na chapa de Raquel Lyra (PSD) para concorrer ao Senado
Convenções de PP e União Brasil reforçam disputa entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho por vaga na chapa de Raquel Lyra (PSD) para concorrer ao Senado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A disputa pela segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) ganhará um novo capítulo no próximo dia 1º de agosto. Ainda sem consenso sobre quem representará a Federação União Progressista na majoritária, Progressistas (PP) e União Brasil realizarão convenções estaduais separadas no mesmo dia, homologando seus pré-candidatos ao Senado: o deputado federal Eduardo da Fonte, pelo PP, e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, pelo União.

Embora as duas legendas integrem a mesma federação partidária, a definição oficial do nome que disputará o Senado pela União Progressista só deverá ocorrer quatro dias depois. A convenção da federação está marcada para 5 de agosto e terá como uma de suas atribuições deliberar sobre a coligação majoritária e homologar os candidatos para as eleições deste ano.

Leia Também

Convenções separadas

O Progressistas realizará sua convenção entre 11h e 17h, no Recife. De acordo com o edital assinado pelo presidente estadual da legenda, Eduardo da Fonte, o encontro homologará as candidaturas do partido ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), além de deliberar sobre coligações.

No mesmo dia, pela manhã, o União Brasil promoverá sua convenção na sede estadual do partido, no bairro da Boa Vista. Em nota, a legenda informou que o ato homologará a pré-candidatura de Miguel Coelho ao Senado, além dos candidatos a deputado federal e estadual.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A sequência do calendário evidencia o impasse que se arrasta há meses e ainda aguarda uma solução da direção nacional da federação. Até lá, PP e União Brasil manterão, formalmente, candidaturas distintas para a mesma vaga na chapa governista.

Integrantes da União Progressista ouvidos pelo JC afirmaram que as convenções de PP e União Brasil cumprem etapas internas previstas pelos partidos, mas que a deliberação com efeito para a federação ocorrerá apenas em 5 de agosto. Segundo eles, isso não invalida as reuniões convocadas pelas duas legendas.

Disputa segue nas mãos da direção nacional

O impasse começou após a Executiva Estadual da União Progressista aprovar, por cinco votos favoráveis e duas abstenções, a indicação de Eduardo da Fonte como pré-candidato da federação ao Senado. As abstenções foram registradas por Miguel Coelho e pelo deputado federal Fernando Filho, ambos do União Brasil.

A decisão, no entanto, foi contestada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, que afirmou à época que a deliberação estadual não produziria efeitos sem consenso entre os dois partidos que compõem a federação. Em sentido contrário, o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, defendeu a legitimidade da votação realizada em Pernambuco.

Desde então, a disputa se arrasta com os copresidentes defendendo suas respectivas legendas, mas sem acordo pelo nome que representaria a Federação na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), que havia reservado uma das duas vagas para o Senado para a União Progressista.

Na última terça-feira (21), Eduardo da Fonte esteve em Brasília para participar de reunião da Executiva Nacional do Progressistas. Segundo aliados do parlamentar, o encontro reafirmou o apoio da legenda à sua pré-candidatura ao Senado, posição defendida por Ciro Nogueira.

Definição impacta composição da chapa governista

A indefinição na União Progressista mantém em aberto a composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra. A gestora tem evitado interferir publicamente na disputa e tem sustentado que a escolha cabe à própria federação.

Embora evite tratar do assunto publicamente, Raquel intensificou as conversas de bastidores nas últimas semanas. Em Brasília, reuniu-se com os copresidentes da federação, Ciro Nogueira e Antônio de Rueda. No Recife, recebeu separadamente Eduardo da Fonte e Miguel Coelho no Palácio do Campo das Princesas, mas manteve o discurso de que caberá à própria União Progressista definir o nome para o Senado.

Enquanto a União Progressista não define seu indicado, a chapa governista tem apenas o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) confirmado para uma das vagas ao Senado. O PSD realizará sua convenção nos dias 1º e 2 de agosto, no Clube Português, enquanto a decisão da federação ficou para o último dia do calendário das convenções, em 5 de agosto.

Leia também

Convenção da União Progressista prolonga indefinição sobre segunda vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra
Eleições 2026

Convenção da União Progressista prolonga indefinição sobre segunda vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra
Ainda sem definição para o Senado, Raquel Lyra cumpre agendas ao lado de Eduardo da Fonte e aliados do PP
Eleições 2026

Ainda sem definição para o Senado, Raquel Lyra cumpre agendas ao lado de Eduardo da Fonte e aliados do PP

Compartilhe

Tags