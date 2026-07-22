Sem acordo sobre Senado, PP e União Brasil realizam convenções separadas no mesmo dia no Recife

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Partidos que compõem a União Progressista homologarão Eduardo da Fonte e Miguel Coelho antes da convenção da Federação, marcada para 5 de agosto.

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A disputa pela segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) ganhará um novo capítulo no próximo dia 1º de agosto. Ainda sem consenso sobre quem representará a Federação União Progressista na majoritária, Progressistas (PP) e União Brasil realizarão convenções estaduais separadas no mesmo dia, homologando seus pré-candidatos ao Senado: o deputado federal Eduardo da Fonte, pelo PP, e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, pelo União.

Embora as duas legendas integrem a mesma federação partidária, a definição oficial do nome que disputará o Senado pela União Progressista só deverá ocorrer quatro dias depois. A convenção da federação está marcada para 5 de agosto e terá como uma de suas atribuições deliberar sobre a coligação majoritária e homologar os candidatos para as eleições deste ano.

Convenções separadas

O Progressistas realizará sua convenção entre 11h e 17h, no Recife. De acordo com o edital assinado pelo presidente estadual da legenda, Eduardo da Fonte, o encontro homologará as candidaturas do partido ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), além de deliberar sobre coligações.

No mesmo dia, pela manhã, o União Brasil promoverá sua convenção na sede estadual do partido, no bairro da Boa Vista. Em nota, a legenda informou que o ato homologará a pré-candidatura de Miguel Coelho ao Senado, além dos candidatos a deputado federal e estadual.

A sequência do calendário evidencia o impasse que se arrasta há meses e ainda aguarda uma solução da direção nacional da federação. Até lá, PP e União Brasil manterão, formalmente, candidaturas distintas para a mesma vaga na chapa governista.

Integrantes da União Progressista ouvidos pelo JC afirmaram que as convenções de PP e União Brasil cumprem etapas internas previstas pelos partidos, mas que a deliberação com efeito para a federação ocorrerá apenas em 5 de agosto. Segundo eles, isso não invalida as reuniões convocadas pelas duas legendas.

Disputa segue nas mãos da direção nacional

O impasse começou após a Executiva Estadual da União Progressista aprovar, por cinco votos favoráveis e duas abstenções, a indicação de Eduardo da Fonte como pré-candidato da federação ao Senado. As abstenções foram registradas por Miguel Coelho e pelo deputado federal Fernando Filho, ambos do União Brasil.

A decisão, no entanto, foi contestada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, que afirmou à época que a deliberação estadual não produziria efeitos sem consenso entre os dois partidos que compõem a federação. Em sentido contrário, o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, defendeu a legitimidade da votação realizada em Pernambuco.

Desde então, a disputa se arrasta com os copresidentes defendendo suas respectivas legendas, mas sem acordo pelo nome que representaria a Federação na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), que havia reservado uma das duas vagas para o Senado para a União Progressista.

Na última terça-feira (21), Eduardo da Fonte esteve em Brasília para participar de reunião da Executiva Nacional do Progressistas. Segundo aliados do parlamentar, o encontro reafirmou o apoio da legenda à sua pré-candidatura ao Senado, posição defendida por Ciro Nogueira.

Definição impacta composição da chapa governista

A indefinição na União Progressista mantém em aberto a composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra. A gestora tem evitado interferir publicamente na disputa e tem sustentado que a escolha cabe à própria federação.

Embora evite tratar do assunto publicamente, Raquel intensificou as conversas de bastidores nas últimas semanas. Em Brasília, reuniu-se com os copresidentes da federação, Ciro Nogueira e Antônio de Rueda. No Recife, recebeu separadamente Eduardo da Fonte e Miguel Coelho no Palácio do Campo das Princesas, mas manteve o discurso de que caberá à própria União Progressista definir o nome para o Senado.

Enquanto a União Progressista não define seu indicado, a chapa governista tem apenas o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) confirmado para uma das vagas ao Senado. O PSD realizará sua convenção nos dias 1º e 2 de agosto, no Clube Português, enquanto a decisão da federação ficou para o último dia do calendário das convenções, em 5 de agosto.