PT prepara ação na Justiça contra Flávio Bolsonaro por declarações sobre urnas a embaixadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A iniciativa ocorre após a participação de Flávio em um evento promovido pela consultoria Novo Selo e pelo portal Brazilian Report

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O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara uma representação contra o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por declarações sobre o sistema eleitoral brasileiro feitas durante um encontro com embaixadores estrangeiros. A expectativa é que a ação seja protocolada na Justiça Eleitoral entre esta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.

A iniciativa ocorre após a participação de Flávio em um evento promovido pela consultoria Novo Selo e pelo portal Brazilian Report. Na ocasião, o senador voltou a levantar questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas ao relacionar o modelo adotado no Brasil a alegações de fraudes em eleições na Venezuela.

Durante a reunião, Flávio afirmou que haveria um relatório da CIA apontando suspeitas sobre o sistema eletrônico venezuelano e sugeriu que o caso teria relação com o modelo brasileiro. Também declarou que as urnas utilizadas nas eleições no País teriam a mesma origem das produzidas pela empresa venezuelana Smartmatic.

De acordo com o TSE, as urnas eletrônicas brasileiras são desenvolvidas e utilizadas sob responsabilidade da Justiça Eleitoral, sem qualquer vínculo com a Smartmatic.