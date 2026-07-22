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Política | Notícia

PT prepara ação na Justiça contra Flávio Bolsonaro por declarações sobre urnas a embaixadores

A iniciativa ocorre após a participação de Flávio em um evento promovido pela consultoria Novo Selo e pelo portal Brazilian Report

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 18:55
Flávio Bolsonaro é pré-candidato a presidente da República
Flávio Bolsonaro é pré-candidato a presidente da República - Carlos Moura/Agência Senado

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O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara uma representação contra o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por declarações sobre o sistema eleitoral brasileiro feitas durante um encontro com embaixadores estrangeiros. A expectativa é que a ação seja protocolada na Justiça Eleitoral entre esta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.

A iniciativa ocorre após a participação de Flávio em um evento promovido pela consultoria Novo Selo e pelo portal Brazilian Report. Na ocasião, o senador voltou a levantar questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas ao relacionar o modelo adotado no Brasil a alegações de fraudes em eleições na Venezuela.

Durante a reunião, Flávio afirmou que haveria um relatório da CIA apontando suspeitas sobre o sistema eletrônico venezuelano e sugeriu que o caso teria relação com o modelo brasileiro. Também declarou que as urnas utilizadas nas eleições no País teriam a mesma origem das produzidas pela empresa venezuelana Smartmatic.

De acordo com o TSE, as urnas eletrônicas brasileiras são desenvolvidas e utilizadas sob responsabilidade da Justiça Eleitoral, sem qualquer vínculo com a Smartmatic.

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