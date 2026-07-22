Projeção com nome de João Campos em prédio residencial gera reclamação de moradores
Segundo relatos dos residentes, a projeção alcançou cerca de oito a dez andares do edifício, atingindo aproximadamente 15 apartamentos
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Moradores do Edifício Mario Bhering, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, afirmam que uma projeção com o nome do pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), realizada na noite desta terça-feira (21), durante o evento promovido 'Chega Junto', iniciativa de ouvidoria de sua pré-candidatura, foi feita sem autorização do condomínio e provocou transtornos aos residentes.
Segundo relatos dos moradores, a projeção atingiu parte da fachada do edifício de 26 andares e iluminou apartamentos, enquanto o som do evento também incomodou quem estava em casa.
O síndico do prédio, Kassius Roberto de Carvalho, afirmou que o condomínio não foi procurado previamente pela organização do evento. "Não houve nenhuma procura. Ninguém pediu autorização. Eles simplesmente fizeram a projeção", disse.
De acordo com ele, a projeção alcançou cerca de oito a dez andares do edifício, atingindo aproximadamente 15 apartamentos. "A projeção estava entrando nos quartos porque iluminava a fachada do prédio. Dentro dos apartamentos parecia uma boate", relatou.
Kassius também afirmou que o volume do som dificultou a permanência dos moradores em casa. "Eu moro no 18º andar e o barulho estava tão grande que a gente não conseguia assistir televisão, mesmo com todas as janelas fechadas."
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Segundo o síndico, a reclamação partiu de diversos moradores por meio do grupo do condomínio. Alguns registraram vídeos da projeção, e moradores procuraram canais para apresentar denúncias individualmente.
"Ninguém centralizou uma representação pelo condomínio. Cada um que se sentiu incomodado procurou fazer sua denúncia por conta própria", afirmou.
A comunicação da campanha de João Campos foi procurada pelo Jornal do Commercio, mas até o momento da publicação da matéria, não houve retorno à respeito da projeção do nome do candidato no prédio. O espaço segue aberto.
O que diz o TRE-PE
Segundo o TRE-PE, a Justiça Eleitoral só pode atuar caso haja uma representação formal de alguém que se considere prejudicado, e que ainda não é possível definir se o caso se enquadra na legislação eleitoral, pois isso dependerá da análise jurídica dos fatos, podendo ser tratada como uma questão de perturbação na esfera civil, e que apenas um eventual enquadramento como propaganda eleitoral antecipada atrairia a competência da Justiça Eleitoral.