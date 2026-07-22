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Política | Notícia

Ministro Elias Rosa vai se reunir com homólogo chinês para falar sobre carne bovina

Questionado sobre gastos públicos impactarem na alta de juros por parte do BC, Rosa afirmou que o gasto com responsabilidade traz desenvolvimento

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 14:58
Márcio Elias Rosa, ministro do MDIC
Márcio Elias Rosa, ministro do MDIC - Júlio César Silva/MDIC

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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse nesta quarta-feira, 22, que deve se reunir, em agosto, na Índia, com o seu homólogo chinês para debater a exportação de carne bovina. Em entrevista à Bandnews, ele declarou que a cota de importação de carne afetou o mundo todo.

"Brasil vem negociando... Eu mesmo devo me reunir com o ministro de Comércio da China, na Índia, no começo do mês de agosto. Vamos tratar de novo desse tema", afirmou.

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Perguntado sobre as terras raras, ele declarou apenas que o País precisa legislar rapidamente o tema de uma forma que os acordos fechados não descriminem nenhuma nação. A ideia é que os termos de um acordo com um país possam ser replicados a outros.

Por fim, Elias Rosa foi questionado se os gastos públicos do governo não impactam na alta de juros por parte do Banco Central. O ministro disse que não, porque o gasto com responsabilidade traz desenvolvimento.

Ele cobrou, entretanto, uma queda na taxa básica de juros porque isso implica em menos recursos para as empresas investirem e se expandirem. Segundo ele, quando, além dos juros altos, vem um tarifaço, a situação fica ainda mais difícil para os empresários.

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