Ministro Elias Rosa vai se reunir com homólogo chinês para falar sobre carne bovina

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Questionado sobre gastos públicos impactarem na alta de juros por parte do BC, Rosa afirmou que o gasto com responsabilidade traz desenvolvimento

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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse nesta quarta-feira, 22, que deve se reunir, em agosto, na Índia, com o seu homólogo chinês para debater a exportação de carne bovina. Em entrevista à Bandnews, ele declarou que a cota de importação de carne afetou o mundo todo.

"Brasil vem negociando... Eu mesmo devo me reunir com o ministro de Comércio da China, na Índia, no começo do mês de agosto. Vamos tratar de novo desse tema", afirmou.

Perguntado sobre as terras raras, ele declarou apenas que o País precisa legislar rapidamente o tema de uma forma que os acordos fechados não descriminem nenhuma nação. A ideia é que os termos de um acordo com um país possam ser replicados a outros.

Por fim, Elias Rosa foi questionado se os gastos públicos do governo não impactam na alta de juros por parte do Banco Central. O ministro disse que não, porque o gasto com responsabilidade traz desenvolvimento.

Ele cobrou, entretanto, uma queda na taxa básica de juros porque isso implica em menos recursos para as empresas investirem e se expandirem. Segundo ele, quando, além dos juros altos, vem um tarifaço, a situação fica ainda mais difícil para os empresários.