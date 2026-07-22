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Lei de reciprocidade 'não nos dá o direito de perder a razão', diz ministro Elias Rosa

Para o ministro, as tarifas têm um caráter mais de sanção do que de regulação do mercado. Caso contrário, o Brasil já poderia ter chegado a um acordo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 15:20
Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa
Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa - Júlio César Silva/MDIC

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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse nesta quarta-feira, 22, que a Lei de Reciprocidade não dá o direito ao Brasil perder a razão. Em entrevista à Bandnews, ele declarou que é preciso ter cautela para evitar efeito contrário.

"A lei não nos dá o direito de perder a razão. Mas ninguém pode perder a razão só porque tem a lei sobre seu fundamento. Eu queria deixar claro isso, o instrumento da reciprocidade está à nossa disposição", disse.

Conforme o ministro, o problema é que é preciso primeiro dimensionar qual a medida, e isso não é fácil. "Segundo, se ela não pode produzir um efeito negativo, ou seja, o prejuízo ser maior aqui do que lá. Eu também gosto de dizer que se você for adotar a reciprocidade, você precisa ferir o adversário. Não apenas irritá-lo, porque senão você perde o controle e o domínio da negociação", afirmou.

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De acordo com Elias Rosa, o Brasil negociou todos os pontos da seção 301, que resultou na tarifa adicional dos EUA ao País, mas que é difícil de demover da ideia alguém que tem "dificuldade para se conectar com a realidade".

Para ele, se as causas do tarifaço fossem só econômicas, o Brasil já poderia ter chegado a um acordo, mas essas tarifas têm um caráter mais de sanção do que de regulação do mercado. A solução, disse, é diversificar os mercados e o País teria condição de fazer isso.

O ministro lamentou ainda a diminuição da participação dos Estados Unidos na corrente de comércio brasileira, por ser um parceiro histórico e bem posicionado logisticamente em relação ao Brasil, mas também declarou que a China tomou o lugar dos norte-americanos.

"É um parceiro comercial muito relevante os EUA, não é razoável e nem é bom que nós não tenhamos um acordo com eles e acho que nós não podemos, de maneira alguma, alimentar qualquer dissenso. A despeito do desaforo, nós temos que continuar na mesa de negociação tentando trazer de volta", completou.

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