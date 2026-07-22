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Política | Notícia

Irmão de Michelle rebate críticas e ironiza fala de Eduardo Bolsonaro sobre 'imatura'

As publicações fazem referência às declarações de Eduardo Bolsonaro após Michelle divulgar um vídeo em que criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/07/2026 às 17:34
Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL)
Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) - Divulgação/PL Mulher

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O irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Eduardo Torres, reagiu nesta terça-feira, 21, às críticas feitas pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que classificou Michelle como "imatura". Em publicações nas redes sociais, o pré-candidato a deputado distrital ironizou as declarações do parlamentar, sem citá-lo diretamente.

Nas mensagens, Eduardo Torres reproduziu, em tom de deboche, críticas direcionadas à irmã, questionando a ideia de que ela não deveria opinar sobre política. "Michelle, você não deveria falar, nem opinar sobre aquilo: POLÍTICA PARTIDÁRIA, mesmo criando o maior movimento partidário feminino. Michelle, NÃO SE META!", escreveu. Na mesma postagem, encerrou a sequência com a palavra: "IMATURA!".

As publicações fazem referência às declarações de Eduardo Bolsonaro após Michelle divulgar um vídeo em que criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou ter sido "humilhada" pelo enteado. A manifestação da ex-primeira-dama expôs o conflito entre integrantes da família Bolsonaro e aliados do grupo político.

Desde a divulgação do vídeo, Michelle passou a ser alvo de críticas de parte da militância bolsonarista. Em meio ao desgaste, ela chegou a cogitar deixar o PL e anunciou a renúncia à presidência do núcleo feminino.

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