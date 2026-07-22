Chefe de gabinete de Lula deixa Planalto para integrar equipe da campanha petista

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Cientista político, o agora ex-chefe de gabinete fará dobradinha com Gilberto Carvalho e vai cuidar da agenda do presidente na campanha

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Em mais uma iniciativa para montar sua equipe de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou na terça-feira, 21, o chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro. Braço direito de Lula, Marcola, como é conhecido, sai do Palácio do Planalto para ter assento no comitê do PT.

Cientista político, o agora ex-chefe de gabinete fará dobradinha com Gilberto Carvalho e vai cuidar da agenda do presidente na campanha. Carvalho é um dos petistas da velha-guarda mais próximos de Lula. Foi chefe de gabinete nos dois primeiros mandatos do presidente, ministro da Secretaria-Geral na gestão de Dilma Rousseff e secretário de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho desde janeiro de 2023. Saiu do governo em abril para se dedicar à preparação da campanha em contatos com movimentos sociais, líderes religiosos e aliados do PT.

As mudanças no núcleo do governo também incluem a saída do publicitário Tiago César dos Santos, número 2 da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Tiago trabalhará com o marqueteiro Raul Rabelo, que vai assinar os programas de rádio e TV de Lula na campanha.

Marcola será substituído no Planalto pelo chefe de gabinete adjunto, Oswaldo Malatesta Neto. O apelido do assessor político de Lula é muitas vezes usado pela oposição, de forma pejorativa, por ser igual ao de Marcos Willians Herbas Camacho, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).

No lugar de Tiago Santos entrará Samara Mariana de Castro, hoje chefe de gabinete da Secom. As exonerações foram publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU).

No início deste mês, o fotógrafo Ricardo Stuckert também deixou o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Secom para integrar a campanha de Lula. Stuquinha como é chamado, cuidará dos perfis de Lula nas redes sociais ao lado da jornalista Nicole Briones, que é casada com Marcola, tem a confiança de Lula e trabalha no PT.

Em mais uma iniciativa para montar sua equipe de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou na terça-feira, 21, o chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro. Braço direito de Lula, Marcola, como é conhecido, sai do Palácio do Planalto para ter assento no comitê do PT.



Cientista político, o agora ex-chefe de gabinete fará dobradinha com Gilberto Carvalho e vai cuidar da agenda do presidente na campanha. Carvalho é um dos petistas da velha-guarda mais próximos de Lula. Foi chefe de gabinete nos dois primeiros mandatos do presidente, ministro da Secretaria-Geral na gestão de Dilma Rousseff e secretário de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho desde janeiro de 2023. Saiu do governo em abril para se dedicar à preparação da campanha em contatos com movimentos sociais, líderes religiosos e aliados do PT.



As mudanças no núcleo do governo também incluem a saída do publicitário Tiago César dos Santos, número 2 da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Tiago trabalhará com o marqueteiro Raul Rabelo, que vai assinar os programas de rádio e TV de Lula na campanha.



Marcola será substituído no Planalto pelo chefe de gabinete adjunto, Oswaldo Malatesta Neto. O apelido do assessor político de Lula é muitas vezes usado pela oposição, de forma pejorativa, por ser igual ao de Marcos Willians Herbas Camacho, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).



No lugar de Tiago Santos entrará Samara Mariana de Castro, hoje chefe de gabinete da Secom. As exonerações foram publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU).



No início deste mês, o fotógrafo Ricardo Stuckert também deixou o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Secom para integrar a campanha de Lula. Stuquinha como é chamado, cuidará dos perfis de Lula nas redes sociais ao lado da jornalista Nicole Briones, que é casada com Marcola, tem a confiança de Lula e trabalha no PT.