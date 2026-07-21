PP marca convenção para o dia 1º de Agosto
O presidente da Federação, que também é presidente estadual do PP, informou que a antecipação visa dar tempo a um entendimento com Raquel Lyra
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O PP, que integra, junto com o União Brasil, a Federação União Progressista, marcou sua convenção para o dia 1º de agosto, um dia antes da convenção da governadora Raquel Lyra, mesma data em que, de forma separada, o União Brasil também fará a sua.
O presidente da Federação, deputado federal Eduardo da Fonte, que também é presidente estadual do PP, informou que a antecipação visa dar tempo a um entendimento com a governadora Raquel Lyra já que a convenção da própria Federação, que tem poderes para definir o caminho a tomar na eleição deste ano, será dia 5 do mesmo mês.
Na conjuntura atual as convenções dos dois partidos vão tomar decisões diferentes: o PP homologará o nome de Eduardo da Fonte para disputar o Senado e o União Brasil fará o mesmo com Miguel Coelho. Apesar da antecipação dos dois partidos o que eles decidirem no dia 1 de agosto não vai ter validade na Convenção do dia 5 quando a Federação terá poderes para tomar o rumo que desejar. Como o PP tem maioria folgada na Federação a previsão é que Eduardo saia vencedor. A não ser que haja judicialização do processo.