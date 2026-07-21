PP marca convenção para o dia 1º de Agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente da Federação, que também é presidente estadual do PP, informou que a antecipação visa dar tempo a um entendimento com Raquel Lyra

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O PP, que integra, junto com o União Brasil, a Federação União Progressista, marcou sua convenção para o dia 1º de agosto, um dia antes da convenção da governadora Raquel Lyra, mesma data em que, de forma separada, o União Brasil também fará a sua.

O presidente da Federação, deputado federal Eduardo da Fonte, que também é presidente estadual do PP, informou que a antecipação visa dar tempo a um entendimento com a governadora Raquel Lyra já que a convenção da própria Federação, que tem poderes para definir o caminho a tomar na eleição deste ano, será dia 5 do mesmo mês.

Na conjuntura atual as convenções dos dois partidos vão tomar decisões diferentes: o PP homologará o nome de Eduardo da Fonte para disputar o Senado e o União Brasil fará o mesmo com Miguel Coelho. Apesar da antecipação dos dois partidos o que eles decidirem no dia 1 de agosto não vai ter validade na Convenção do dia 5 quando a Federação terá poderes para tomar o rumo que desejar. Como o PP tem maioria folgada na Federação a previsão é que Eduardo saia vencedor. A não ser que haja judicialização do processo.