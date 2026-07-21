Marinho diz que PL ainda não convidou ninguém para vice: 'Prefiro não fulanizar o processo'

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Posicionamento é dado depois de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitir que as tratativas com Tereza Cristina (PP-MS) não evoluíram

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o PL ainda não convidou ninguém para ser vice de sua chapa presidencial. A declaração vem após o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ter dito que as conversas com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não avançaram.

"Existem várias pessoas que estão sendo levadas em consideração. Prefiro não fulanizar o processo, até porque tem pessoas de partidos que não estão confirmados que estarão conosco. Depois dessa definição é que poderíamos definir quem será essa candidata e fazer um convite formal. Não fizemos convite a ninguém, que eu saiba. Houve sondagens, é evidente, mas convite mesmo eu acredito que não tenha havido", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília, após reunião com Flávio e Valdemar.

Ao ser questionado se um possível nome seria o da administradora Daniella Marques, Marinho respondeu: "Sabemos que é importante termos uma mulher, mas não uma mulher por ser mulher, em função do gênero, alguém que tenha representatividade, legitimidade, capacidade de interlocução, consiga se comunicar da maneira adequada com o eleitorado feminino".

Flávio já sinalizou a intenção de escolher uma mulher para o posto, de olho no público feminino. Valdemar Costa Neto defendia o nome de Tereza Cristina, com o argumento de que agregaria votos. Outros nomes ventilados são Daniella Marques e a deputada Simone Marquetto (PP-SP).

Palanques estaduais

Marinho admitiu haver uma preocupação sobre o fechamento de palanques de Flávio em Estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"Preocupação sempre há, mas temos caminhos a serem percorridos. Estamos tranquilos que vamos fechar bons palanques nos dois Estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, já temos nossa candidato a governador e ao Senado", declarou, referindo-se a Douglas Ruas (PL), nome do PL para o governo do Rio, e de Carlos Portinho (PL), ao Senado.

A sigla também sofre indefinições em Estados com o Distrito Federal, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmar que pode desistir de concorrer.



Milei pode discursar em convenção do PL no sábado (25)

Marinho também afirmou que o PL convidará o presidente da Argentina, Javier Milei, para discursar na convenção nacional do partido, marcada para sábado, 25, em São Paulo.

"Será convidado para falar. Estamos discutindo com o pessoal dele. Ele tem um grupo, um cerimonial, um embaixador", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília.

A convenção servirá para oficializar a escolha do nome de Flávio, em um momento em que alas da direita questionam seu nome.