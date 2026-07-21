Em meio a negociações nacionais com Flávio Bolsonaro, Republicanos em Pernambuco reafirma apoio a Lula e João Campos

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Realizada na tarde da terça-feira (21), na Ilha do Leite, a Convenção do Republicanos em Pernambuco oficializou candidatos e candidatas à Câmara Federal e à Alepe, além do nove de Carlos Costa, irmão do ex-ministro Silvio Costa Filho como vice da chapa encabeçada por João Campos (PSB). Apesar da indefinição no plano nacional, com discussões sobre apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, em Pernambuco a legenda reforçou o apoio a Lula (PT) e aos socialistas nas eleições deste ano.



Na chapa com João após costura de Silvio, que ficou sem vaga para o Senado, Carlos Costa afirmou que a entrada na política foi motivada pelo desejo de promover transformações por meio do diálogo, e, principalmente, do respeito às instituições democráticas. "É muito bom quando você faz parte de um projeto político que você acredita. E eu tô me sentindo parte de um projeto que eu sempre acreditei dentro da minha casa. Eu acredito no progressismo, eu acredito quem defende mais o pobre do que o rico, que é o caso de João Campos. Eu acredito de quem tem orgulho de dizer que defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho orgulho de fazer parte de um projeto que realmente encanta, porque transformou de fato a vida das pessoas", destacou.

POSSÍVEL APOIO A FLÁVIO BOLSONARO NO PLANO NACIONAL

Embora o Republicanos ainda debata a possível aliança com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, na última semana, o partido negou as informações de que teria fechado o apoio, alegando que Marcos Pereira, presidente nacional da associação, não definiu nenhuma conjuntura junto ao PL até então.

Candidato a deputado federal, o ex-ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) agradeceu publicamente a confiança depositada no nome do irmão para compor a chapa majoritária e classificou a aliança como parte de uma "grande caminhada".



Presente na convenção, o pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos, reafirmou a confiança em Carlos Costa e aproveitou o momento para contrapor resultado de pesquisa eleitoral divulgada nesta terça.



"Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai ser um grande vice-governador. A gente vai ter um governo de muito cuidado e de muita pressa, no sentido de velocidade, e que a gente não perca tempo. E, claro, um governo de muito diálogo", disse.



"A pesquisa mais importante do mundo é aquela do povo, é aquela das ruas. Eu não vou virar comentarista de pesquisa porque eu sou candidato. Eu nunca comentei pesquisa, e não estar comentando agora. O que eu posso dizer a vocês é que eu estou muito animado, a gente vai ter a frente popular unida, marchando de ponta a ponta", continuou.



MONTAGEM DE CHAPA

A convenção reuniu filiados, dirigentes e lideranças da legenda, para consolidar a estratégia da associação para o pleito deste ano. Segundo o deputado estadual Júnior Matuto (Republicanos), o partido teve um diferencial no critério para montar a chapa.



Ele afirma que escolher "quem quisesse" ou vários candidatos a presidente, governador, ou senador, nunca foi uma opção: "O Republicanos está fechado de cabo a rabo, conseguimos montar uma chapa competitiva".



Ainda sobre as eleições, o deputado estadual assume possuir a convicção de que será um período bastante desafiador, principalmente na luta ao combate às fake news, mas afirmou confiar na força do grupo político.



"Sabemos que não é uma eleição fácil, porque nós estamos lutando contra uma máquina pública, nós estamos lutando contra as falsas promessas, fake news, o gabinete do ódio, e, mais que isso, com alguém que faz de tudo e mais alguma coisa para não largar o osso. Então, não é uma eleição fácil, mas é uma eleição que tem sentimento", ressalta.

