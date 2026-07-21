Convenção da União Progressista prolonga indefinição sobre segunda vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra
Federação marcou convenção para 5 de agosto, último dia do prazo eleitoral, enquanto disputa entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho segue sem desfecho
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A Federação União Progressista anunciou, na última segunda-feira (21), que realizará sua convenção estadual no dia 5 de agosto, último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a homologação de candidaturas, prolongando a indefinição sobre a composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) para as eleições de 2026.
O encontro da federação ocorrerá três dias após a convenção do PSD, marcada para 1º e 2 de agosto, no Clube Português, quando o partido da governadora oficializará seus candidatos.
Na ocasião, a Federação deverá deliberar sobre a formação de coligação para a disputa majoritária e homologar seus candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
Conforme o edital de convocação publicado pela União Progressista, a convenção estadual será realizada no dia 5 de agosto, das 11h às 17h, na sede da Federação, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.
O calendário mantém em aberto uma das principais pendências da base governista: a indicação do segundo nome ao Senado. Embora o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), presidente estadual da Federação União Progressista, tenha sido escolhido pela executiva estadual como pré-candidato da federação, a disputa interna com o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) ainda aguarda uma definição da direção nacional.
Disputa pelo Senado na Federação
O impasse se intensificou no final de junho, quando a executiva estadual da federação aprovou, por cinco votos favoráveis e duas abstenções, a indicação de Eduardo da Fonte para disputar uma das vagas ao Senado. As abstenções foram de Miguel Coelho e do deputado federal Fernando Filho, ambos do União Brasil.
Após a votação, a divergência extrapolou Pernambuco e chegou ao comando nacional da federação. O presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, afirmou que a deliberação estadual não produziria efeitos sem consenso entre os dois partidos que integram a federação. Já o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, defendeu a legitimidade da decisão tomada pela executiva estadual.
Desde então, a definição sobre o nome da federação para o Senado permanece nas mãos da direção nacional.
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Raquel deixou decisão com a federação
Em meio ao impasse, a governadora Raquel Lyra evitou arbitrar a disputa entre os dois grupos políticos. Desde a decisão da executiva estadual da Federação, a governadora se reuniu com Ciro Nogueira e Antônio de Rueda em Brasília, e também esteve separadamente com Eduardo da Fonte e Miguel Coelho.
Publicamente, a governadora tem sustentado que a definição cabe à própria Federação União Progressista, evitando indicar preferência por qualquer um dos pré-candidatos.
Enquanto isso, segue confirmada apenas a pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) para uma das vagas ao Senado na chapa governista e deverá ser homologada na convenção do partido. A segunda indicação permanece condicionada ao desfecho das negociações internas da federação.