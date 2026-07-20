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Política | Notícia

Vai votar em outra cidade? Prazo para solicitar o voto em trânsito começa nesta segunda-feira (20)

Eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia da votação podem fazer o pedido até 20 de agosto, pela internet ou em cartório

Por Eduardo Scofi Publicado em 20/07/2026 às 9:29 | Atualizado em 20/07/2026 às 9:33
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Urna eletrônica - JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

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Eleitores que estarão fora da cidade onde votam no dia da eleição podem solicitar, a partir desta segunda-feira (20), o voto em trânsito.

O pedido pode ser feito até 20 de agosto, pela internet, no Autoatendimento Eleitoral (para quem tem biometria cadastrada), ou presencialmente em um cartório eleitoral.

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Como funciona o voto em trânsito?

O voto em trânsito está disponível apenas nas eleições gerais, quando são escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O eleitor deve informar, no momento da solicitação, a cidade onde pretende votar. Caso esteja em municípios diferentes no primeiro e no segundo turno, é possível solicitar locais distintos para cada votação.

Após o encerramento das eleições, o título de eleitor retorna automaticamente à seção eleitoral de origem, sem necessidade de um novo pedido de transferência.

Em quais cargos é possível votar?

  • No mesmo estado: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital;
  • Em outro estado: apenas para presidente da República.

Quem solicitar o voto em trânsito e não comparecer no dia da eleição deverá justificar a ausência. Brasileiros com título registrado no exterior que estiverem no país durante as eleições também podem utilizar a modalidade, desde que façam o pedido dentro do prazo.

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