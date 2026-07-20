Vai votar em outra cidade? Prazo para solicitar o voto em trânsito começa nesta segunda-feira (20)

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia da votação podem fazer o pedido até 20 de agosto, pela internet ou em cartório

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Eleitores que estarão fora da cidade onde votam no dia da eleição podem solicitar, a partir desta segunda-feira (20), o voto em trânsito.

O pedido pode ser feito até 20 de agosto, pela internet, no Autoatendimento Eleitoral (para quem tem biometria cadastrada), ou presencialmente em um cartório eleitoral.

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Como funciona o voto em trânsito?

O voto em trânsito está disponível apenas nas eleições gerais, quando são escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O eleitor deve informar, no momento da solicitação, a cidade onde pretende votar. Caso esteja em municípios diferentes no primeiro e no segundo turno, é possível solicitar locais distintos para cada votação.

Após o encerramento das eleições, o título de eleitor retorna automaticamente à seção eleitoral de origem, sem necessidade de um novo pedido de transferência.

Em quais cargos é possível votar?

No mesmo estado : presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital;

: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital; Em outro estado: apenas para presidente da República.

Quem solicitar o voto em trânsito e não comparecer no dia da eleição deverá justificar a ausência. Brasileiros com título registrado no exterior que estiverem no país durante as eleições também podem utilizar a modalidade, desde que façam o pedido dentro do prazo.

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