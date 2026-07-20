Priscila Krause diz que definição da chapa ainda está em construção e evita antecipar nome ao Senado

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Vice-governadora de Pernambuco reforça que prioridade do grupo é manter foco na gestão enquanto articulações eleitorais seguem em andamento

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Em meio às movimentações para a formação da chapa que disputará as eleições de 2026, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), preferiu adotar um tom de cautela ao comentar a definição do segundo nome que concorrerá ao Senado na composição liderada pela governadora Raquel Lyra (PSD).

Enquanto o primeiro nome já está encaminhado com Túlio Gadêlha (PSD), a segunda vaga continua sendo alvo de debates e indefinições entre Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União Brasil).

Durante a convenção estadual do Podemos, realizada nesta segunda-feira (20), no Recife, Krause afirmou que as articulações continuam em andamento e que o grupo utilizará o tempo disponível para construir a "melhor montagem de chapa".

"Estamos trabalhando. A gente tem prazo e o tempo vai ser utilizado em favor da melhor montagem de chapa, para que a gente continue apresentando a Pernambuco as melhores opções", afirmou Priscila Krause.

A vice-governadora também fez questão de destacar que, apesar das articulações políticas, a prioridade do governo continua sendo a administração do Estado. Segundo ela, o calendário eleitoral não pode sobrepor o trabalho diário da gestão.

"A gente tem um governo que precisa continuar moendo. A governadora sempre disse que é 'pé no acelerador sem perder o foco'. A eleição, a campanha, é um capítulo, é uma parte desse processo e ela vai acontecer. Mas, todos os dias, o tempo inteiro, é time na rua, trabalhando para transformar Pernambuco", declarou.

Nas redes sociais, Krause ainda reforçou o discurso de unidade entre os partidos e o compromisso do atual governo com o estado.

"Quando existe diálogo, responsabilidade e compromisso com as pessoas, quem ganha é o nosso Estado. Seguimos construindo uma caminhada baseada na união, no trabalho e na certeza de que Pernambuco pode continuar avançando com quem conhece os desafios da nossa gente e trabalha para enfrentá-los todos os dias", publicou.

Convenção marca definições do Podemos

O evento desta segunda-feira reuniu dirigentes, filiados e lideranças políticas para oficializar as decisões do Podemos visando às eleições de 2026.

O presidente estadual do Podemos e pré-candidato a deputado federal, Marcelo Gouveia demonstrou confiança no fortalecimento da legenda e projetou crescimento nas bancadas estadual e federal.

"Nosso partido vai sair gigante, eu não tenho dúvida. Estamos fazendo uma bancada de quatro deputados federais e sete deputados estaduais, onde a gente vai ter força tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa", afirmou.

Miguel Coelho reafirma pré-candidatura ao Senado

Também presente à convenção do Podemos, o pré-candidato ao Senado Miguel Coelho (União Brasil) reafirmou que o projeto para disputar uma vaga no Senado segue mantido e destacou a relação de confiança construída com a governadora Raquel Lyra (PSD).

Segundo Miguel, a chefe do Executivo estadual foi transparente nas negociações envolvendo a federação dos dois partidos e garantiu espaço para o grupo na composição da chapa majoritária.

"A governadora foi muito transparente. Eu nunca omiti ou escondi qual era o nosso projeto. A governadora ofereceu as duas vagas à federação, composta por dois partidos. União Brasil aceitou e fez esse entendimento, esse acordo, e a gente vem trabalhando para poder honrar a palavra, para poder aceitar e fazer de Raquel a próxima governadora pelos próximos quatro anos, como também vou trabalhar para ser o novo senador", afirmou.

Miguel Coelho ainda disse que não pretende interferir nas estratégias de cada partido, ressaltando que a definição da segunda vaga ao Senado cabe aos envolvidos nas negociações.

"Não cabe a mim estar dando pitaco nas estratégias de qualquer partido que seja. A minha tranquilidade é que terei minha candidatura registrada, seja com o apoio da federação local ou a nacional. E, acima de tudo, tenho a confiança e o apoio da governadora Raquel. Agora, a gente precisa ir para a melhor parte, que é ir às ruas ganhar a confiança do povo pernambucano, para que eles se sintam parte da nossa trajetória no Senado".